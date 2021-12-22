تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/القبض-على-رجل-وامرأتين-في-السعودية-بعد-تداول-فيديو-لهم-1054442642.html
القبض على رجل وامرأتين في السعودية بعد تداول فيديو لهم
القبض على رجل وامرأتين في السعودية بعد تداول فيديو لهم
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع مصورة، تظهر عملية سطو مسلح على متاجر في المملكة، ينفذها رجل وأمرأتان. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T11:22+0000
2021-12-22T11:22+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054442310_0:274:2828:1865_1920x0_80_0_0_c94b96dcba0e7d2f7f7aa2c3385cbc19.jpg
وفي المقاطع المتداول والتي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، في المملكة، يظهر الرجل يهجم على المتجر شاهرا سلاح أبيض، ثم تدخل المرأتان ويسرقان الأموال الموجودة في درج الأموال في المتجر، قبل أن يفروا هاربين.ومن جانبها أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على الثلاثة أشخاص، مبينه أنهم جميعا سعوديين.وفي البيان قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين (رجل وامرأتين)".وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المتهمين الثلاثة "ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح".ولفت إلى أنه "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054442310_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_a6c86f3bec8f5f5a628c9abd35832ac3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, السعودية

القبض على رجل وامرأتين في السعودية بعد تداول فيديو لهم

11:22 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEأفراد من الشرطة السعودية
أفراد من الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع مصورة، تظهر عملية سطو مسلح على متاجر في المملكة، ينفذها رجل وأمرأتان.
وفي المقاطع المتداول والتي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، في المملكة، يظهر الرجل يهجم على المتجر شاهرا سلاح أبيض، ثم تدخل المرأتان ويسرقان الأموال الموجودة في درج الأموال في المتجر، قبل أن يفروا هاربين.
ومن جانبها أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على الثلاثة أشخاص، مبينه أنهم جميعا سعوديين.
ونشرت الداخلية السعودية مقطع مصور من كاميرات المراقبة بالمحال التجارية، وأعاد مغردون تداول الفيديو مع بيان القبض عليهم.
وفي البيان قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين (رجل وامرأتين)".
وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المتهمين الثلاثة "ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح".
ولفت إلى أنه "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:32 GMTالحرس الثوري: الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية الإيرانية قادرة على تدمير أي هدف
11:30 GMTاللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء تدهور حالة الأسير الفلسطيني أبو هواش
11:29 GMTالجزائر تسجل تحسنا ملحوظا في السيولة البنكية
11:26 GMTبعد جهودها في صون التراث والهوية. الأمانة السورية للتنمية منظمة معتمدة في اليونيسكو لأربع سنوات أخرى
11:25 GMTالعراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في إصابة متظاهرين في الناصرية
11:23 GMTإثيوبيا: جبهة تيغراي تستعد لفبركة سيناريو "الإبادة الجماعية"
11:22 GMTالقبض على رجل وامرأتين في السعودية بعد تداول فيديو لهم
11:12 GMTعبد اللهيان: علاقات إيران وأذربيجان أصبحت أكثر تطورا
10:58 GMTلافروف: روسيا لا تريد حربا وتحذر "الرؤوس الساخنة" في أوكرانيا من المواجهة العسكرية
10:52 GMTبيان روسي إيراني تركي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يهدد المدنيين
10:50 GMTالحكومة الإثيوبية تلمح إلى إمكانية دخول الجيش إقليم تيغراي: قواتنا هزمت الجبهة
10:47 GMTتكاليف خيالية لتأمين قمة للزعماء الغربيين في ألمانيا... كم بلغت؟
10:45 GMT﻿رؤساء الكنائس في القدس يحذرون من خطورة اعتداءات المستوطنين على الوجود المسيحي في المدينة
10:44 GMTلبنان: ارتفاع معدلات االسرقة وتفشي الإدمان على المخدرات
10:41 GMT"وضعوا له السم في العصيدة"... ضاحي خلفان يتحدث عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله
10:39 GMT"جهزنا مقاتلات إف-35 وآلاف الصواريخ"... إسرائيل تؤكد أنها قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا
10:36 GMTفرنسا تتوقع تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة يوميا بالمتحور أوميكرون
10:33 GMTالروبوتات التي رافقتنا في عام 2021
10:32 GMTكوفيد-19 يسبب حالة من الفوضى في كرة القدم الأسترالية
10:31 GMTفيل هائج ينتقم من شخص حاول استفزازه... فيديو