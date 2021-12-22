القبض على رجل وامرأتين في السعودية بعد تداول فيديو لهم

وفي المقاطع المتداول والتي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، في المملكة، يظهر الرجل يهجم على المتجر شاهرا سلاح أبيض، ثم تدخل المرأتان ويسرقان الأموال الموجودة في درج الأموال في المتجر، قبل أن يفروا هاربين.ومن جانبها أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على الثلاثة أشخاص، مبينه أنهم جميعا سعوديين.وفي البيان قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين (رجل وامرأتين)".وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المتهمين الثلاثة "ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح".ولفت إلى أنه "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة".
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع مصورة، تظهر عملية سطو مسلح على متاجر في المملكة، ينفذها رجل وأمرأتان.
وفي المقاطع المتداول والتي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، في المملكة، يظهر الرجل يهجم على المتجر شاهرا سلاح أبيض، ثم تدخل المرأتان ويسرقان الأموال الموجودة في درج الأموال في المتجر، قبل أن يفروا هاربين.