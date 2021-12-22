https://arabic.sputniknews.com/20211222/القبض-على-رجل-وامرأتين-في-السعودية-بعد-تداول-فيديو-لهم-1054442642.html

القبض على رجل وامرأتين في السعودية بعد تداول فيديو لهم

القبض على رجل وامرأتين في السعودية بعد تداول فيديو لهم

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع مصورة، تظهر عملية سطو مسلح على متاجر في المملكة، ينفذها رجل وأمرأتان. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار السعودية اليوم

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وفي المقاطع المتداول والتي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، في المملكة، يظهر الرجل يهجم على المتجر شاهرا سلاح أبيض، ثم تدخل المرأتان ويسرقان الأموال الموجودة في درج الأموال في المتجر، قبل أن يفروا هاربين.ومن جانبها أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على الثلاثة أشخاص، مبينه أنهم جميعا سعوديين.وفي البيان قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين (رجل وامرأتين)".وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المتهمين الثلاثة "ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح".ولفت إلى أنه "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة".

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