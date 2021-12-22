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https://arabic.sputniknews.com/20211222/الكشف-عن-مكمن-قوة-الأسطول-الروسي-في-البحر-الأسود-1054443834.html
الكشف عن مكمن قوة الأسطول الروسي في البحر الأسود
الكشف عن مكمن قوة الأسطول الروسي في البحر الأسود
بدا أسطول البحر الأسود في عام 2014 ضعيفا وفقا لرؤية مجلة "فوربس" التي أشارت إلى أن غالبية سفن أسطول البحر الأسود حينئذ كانت متقادمة، ولم يضم الأسطول إلا غواصة... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T11:42+0000
2021-12-22T11:42+0000
روسيا
رصد عسكري
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بدا أسطول البحر الأسود في عام 2014 ضعيفا وفقا لرؤية مجلة "فوربس" التي أشارت إلى أن غالبية سفن أسطول البحر الأسود حينئذ كانت متقادمة، ولم يضم الأسطول إلا غواصة واحدة.وتغير المشهد بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى أحضان روسيا في عام 2014. فقد استعاد الأسطول قاعدته الرئيسية في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ليبدأ يجدد نفسه. وخضعت سفينته الرئيسية الطراد "موسكو" للعملية التحديثية التطويرية لتعود إلى قاعدتها متسلحة بصواريخ "بي-1000" الأسرع من الصوت. ووصلت تعزيزات إلى الأسطول متمثلة في فرقاطة جديدة وأربعة كورفيتات وست غواصات.وتعتبر حمولة السفن التابعة لأسطول البحر الأسود متواضعة، ولكن ثلثها متسلح بصواريخ "كاليبر" القادرة على توجيه ضربات فجائية لأهداف بعيدة. وبينت دراسة قُدّمت إلى المعهد الملكي للدراسات الدفاعية في لندن أن صواريخ "كاليبر" تشكل القوة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20211006/سفينة-روسية-أخرى-تحمل-صواريخ-كاليبر-تتجه-إلى-البحر-المتوسط-1050351892.html
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روسيا, رصد عسكري

الكشف عن مكمن قوة الأسطول الروسي في البحر الأسود

11:42 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورأحدث سفينة دورية "فاسيلي بيكوف" (مشروع 22160)، تدخل في خدمة أسطول البحر الأسود، القاعدة البحرية العسكرية في نوفوسيبيرسك
أحدث سفينة دورية فاسيلي بيكوف (مشروع 22160)، تدخل في خدمة أسطول البحر الأسود، القاعدة البحرية العسكرية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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بدا أسطول البحر الأسود في عام 2014 ضعيفا وفقا لرؤية مجلة "فوربس" التي أشارت إلى أن غالبية سفن أسطول البحر الأسود حينئذ كانت متقادمة، ولم يضم الأسطول إلا غواصة واحدة.
وتغير المشهد بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى أحضان روسيا في عام 2014. فقد استعاد الأسطول قاعدته الرئيسية في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ليبدأ يجدد نفسه. وخضعت سفينته الرئيسية الطراد "موسكو" للعملية التحديثية التطويرية لتعود إلى قاعدتها متسلحة بصواريخ "بي-1000" الأسرع من الصوت. ووصلت تعزيزات إلى الأسطول متمثلة في فرقاطة جديدة وأربعة كورفيتات وست غواصات.
وتعتبر حمولة السفن التابعة لأسطول البحر الأسود متواضعة، ولكن ثلثها متسلح بصواريخ "كاليبر" القادرة على توجيه ضربات فجائية لأهداف بعيدة. وبينت دراسة قُدّمت إلى المعهد الملكي للدراسات الدفاعية في لندن أن صواريخ "كاليبر" تشكل القوة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود.
إطلاق صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2021
سفينة روسية أخرى تحمل صواريخ "كاليبر" تتجه إلى البحر المتوسط
6 أكتوبر, 08:00 GMT
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