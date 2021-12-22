المنفي يلتقي ويليامز ويؤكد حيادية الرئاسي الليبي والعمل على إنجاح العملية السياسية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حدث صباح اليوم الأربعاء، بين المنفي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز.وأشار بيان عن الرئاسي الليبي إلى أن اللقاء ناقش تطورات العملية السياسية في ليبيا.وأوضح بأنه تم في الاجتماع "استعراض مشاورات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، مع الأطراف السياسية المختلفة، بهدف إزالة العقبات للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على المسار التوافقي بالبلاد".ونقل البيان عن المنفي تأكيده على حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.وأشاد المنفي بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي الليبي.
أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي حدث صباح اليوم الأربعاء، بين المنفي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز.
وأشار بيان عن الرئاسي الليبي إلى أن اللقاء ناقش تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وأوضح بأنه تم في الاجتماع "استعراض مشاورات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، مع الأطراف السياسية المختلفة، بهدف إزالة العقبات للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على المسار التوافقي بالبلاد".
ونقل البيان عن المنفي تأكيده على حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.
وأشاد المنفي بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي الليبي.