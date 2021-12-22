بث مباشر لمباراة الأهلي 0 والرجاء 1 في كأس السوبر الإفريقي (الشوط الأول)

يتبع
انطلقت مباراة النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا مع نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك على لقب كأس السوبر الإفريقي.
17:42 GMT 22.12.2021
5 دقائق على نهاية الشوط الأول
17:41 GMT 22.12.2021
سيطرة كاملة من الأهلي على المباراة
17:41 GMT 22.12.2021
عرضية من الطرف الأيسر لصالح الأهلي عن طريق علي معلول شتتها الدفاع لتصل إلى حمدي فتحي لكن لم يستطع السيطرة على الكرة
17:39 GMT 22.12.2021
الرجاء يتراجع إلى نصف ملعبه وسط محاولات أهلاوية لإدراك التعادل
17:37 GMT 22.12.2021
عرضية خطيرة من محسن متولي من الطرف الأيمن يشتتها بدر بانون قائد الرجاء السابق ولاعب الأهلي الحالي بصعوبة شديدة
17:36 GMT 22.12.2021
تكتل دفاعي للفريق المغربي
17:35 GMT 22.12.2021
يفتقد الأهلي للتهديف رغم محاولاته الهجومية المستمرة
17:29 GMT 22.12.2021
إصابة في دفاع النادي المغربي
17:28 GMT 22.12.2021
ركنية للأهلي
17:28 GMT 22.12.2021
مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول والرجاء لا يزال متقدما بهدف مقابل لاشي للأهلي
17:27 GMT 22.12.2021
الاستحواذ: الأهلي 64 الرجاء 36
17:26 GMT 22.12.2021
17:25 GMT 22.12.2021
سجل الأهلي 30 هدف في الأندية المغربية وهز شباكه 22 هدف، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، فيما لم يستطع التسجيل في 6 مباريات.
17:25 GMT 22.12.2021
يتصدر الأهلي الدوري المصري
17:25 GMT 22.12.2021
يحتل الرجاء المركز الثاني في الدوري المغرب
17:23 GMT 22.12.2021
عرضية أرضية من بيرسي تاو من يسار منطقة الجزاء لكن شتتها دفاع الرجاء بنجاح.
17:21 GMT 22.12.2021
الأهلي يضيع فرصة لإدراك التعادل
17:20 GMT 22.12.2021
عرضية من عبد الجليل جبيرة من يسار منطقة الجزاء لكن إنقاذ رائع من الشناوي حارس الأهلي.
17:16 GMT 22.12.2021
الزنيتي يتصدى لهجوم خطير للأحمر
17:13 GMT 22.12.2021
جوووووووووووووووووووووووووووووووووول للرجاء
وصف الهدف: انطلاقة من عبد الإله مدكور الذي أرسل عرضية من يمين منطقة الجزاء لترتطم بياسر إبراهيم مدافع الأهلي وتسكن الكرة الشباك.