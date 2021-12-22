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https://arabic.sputniknews.com/20211222/بلينكن-وبوريل-يتفقان-على-إشراك-بروكسل-في-أي-نقاش-مع-روسيا-حول-الأمن-الأوروبي-1054466853.html
بلينكن وبوريل يتفقان على إشراك بروكسل في أي نقاش مع روسيا حول الأمن الأوروبي
بلينكن وبوريل يتفقان على إشراك بروكسل في أي نقاش مع روسيا حول الأمن الأوروبي
اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إشراك الأخير في أي حوار مع روسيا يتعلق بالأمن الأوروبي، بعد أيام من إعلان موسكو مقترحات بشأن ضمانات أمنية للناتو... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T20:41+0000
2021-12-22T20:41+0000
روسيا
العالم
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وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تناول اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الجانبين اتفقا على أن "أي نقاش حول الأمن الأوروبي سيجرى بالتنسيق مع، وبمشاركة، الاتحاد الأوروبي".وأعاد المسؤولان التأكيد على "دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، وشددوا على حاجة روسيا إلى وقف التصعيد وتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل، وأكدوا أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد نشرت في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مقترحات، بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد واشنطن لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها اعتبرت بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الكرة-في-ملعب-الناتو-والجواب-الروسي-واضح-وصريح-1054463602.html
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روسيا, العالم

بلينكن وبوريل يتفقان على إشراك بروكسل في أي نقاش مع روسيا حول الأمن الأوروبي

20:41 GMT 22.12.2021
© REUTERS / FRANCOIS LENOIRمبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل
مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إشراك الأخير في أي حوار مع روسيا يتعلق بالأمن الأوروبي، بعد أيام من إعلان موسكو مقترحات بشأن ضمانات أمنية للناتو وواشنطن على خلفية التوترات على الحدود الروسية-الأوكرانية.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تناول اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الجانبين اتفقا على أن "أي نقاش حول الأمن الأوروبي سيجرى بالتنسيق مع، وبمشاركة، الاتحاد الأوروبي".

وأعاد المسؤولان التأكيد على "دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، وشددوا على حاجة روسيا إلى وقف التصعيد وتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل، وأكدوا أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
الكرة في ملعب "الناتو"... والجواب الروسي واضح وصريح
20:12 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد نشرت في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مقترحات، بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد واشنطن لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها اعتبرت بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
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