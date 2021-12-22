https://arabic.sputniknews.com/20211222/بيسكوف-قبل-عقد-قمة-روسية-أمريكية-جديدة-نود-أن-نعرف-الرد-على-مقترحاتنا-بشأن-الضمانات-الأمنية--1054462653.html

بيسكوف: قبل عقد قمة روسية أمريكية جديدة نود أن نعرف الرد على مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

بيسكوف: قبل عقد قمة روسية أمريكية جديدة نود أن نعرف الرد على مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه قبل تنظيم وعقد اجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، يجب أن نعرف كيف... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T18:20+0000

2021-12-22T18:20+0000

2021-12-22T18:32+0000

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. قال بيسكوف: "تعلمون أن مقترحات الجانب الروسي المتمثلة بمسودة وثيقتين حول الضمانات الأمنية تمت صياغتها وإرسالها إلى واشنطن، وكذلك إلى العواصم الأوروبية، وقبل أن نتحدث عن قمة جديدة، علينا أن نعرف ما سيكون الرد من الجانب الأمريكي والأوروبي على مقترحاتنا هذه".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد نشرت في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات، بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد واشنطن لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها اعتبرت بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

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