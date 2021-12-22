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https://arabic.sputniknews.com/20211222/حكم-بسجن-الرئيس-التونسي-السابق-4-سنوات--1054464855.html
حكم بسجن الرئيس التونسي الأسبق 4 سنوات
حكم بسجن الرئيس التونسي الأسبق 4 سنوات
أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي". 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T19:16+0000
2021-12-22T20:09+0000
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي
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وأعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور "حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل".وكانت محكمة الاستئناف في تونس قد فتحت بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.وذكر المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الترخاني، أن وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح تحقيق بحق الرئيس الأسبق، بناء على إذن صادر من وزيرة العدل ليلى جفال.وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، صرّح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في حوار مع قناة "فرانس 24" أنه سعى "لإفشال" عقد القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في جزيرة جربة الشهر الحالي، معتبرا أن "تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية".وعلى إثر هذا التصريح، أعلن الرئيس الحالي قيس سعيد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، وذلك في إشارة إلى سفر منصف المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، وتصريحاته بشأن القمة الفرنكوفونية.واعتاد المرزوقي مؤخرا على توجيه انتقادات حادة للرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب قراراته الأخيرة وبينها تعليق عمل البرلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/هل-يتجه-الرئيس-التونسي-نحو-اعتماد-نظام-الحكم-القاعدي؟-1054423526.html
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أخبار تونس اليوم, الرئيس التونسي

حكم بسجن الرئيس التونسي الأسبق 4 سنوات

19:16 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 20:09 GMT 22.12.2021)
© Sputnik . MARIAM GDIRAمنصف المرزوقي
منصف المرزوقي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . MARIAM GDIRA
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أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور "حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل".
شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
هل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
أمس, 18:38 GMT
وكانت محكمة الاستئناف في تونس قد فتحت بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.
وذكر المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الترخاني، أن وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح تحقيق بحق الرئيس الأسبق، بناء على إذن صادر من وزيرة العدل ليلى جفال.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، صرّح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في حوار مع قناة "فرانس 24" أنه سعى "لإفشال" عقد القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في جزيرة جربة الشهر الحالي، معتبرا أن "تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية".
وعلى إثر هذا التصريح، أعلن الرئيس الحالي قيس سعيد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، وذلك في إشارة إلى سفر منصف المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، وتصريحاته بشأن القمة الفرنكوفونية.
واعتاد المرزوقي مؤخرا على توجيه انتقادات حادة للرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب قراراته الأخيرة وبينها تعليق عمل البرلمان.
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