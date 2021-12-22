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حماس: نعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية في الجزائر
حماس: نعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية في الجزائر
أكد قيادي في حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن حركته تعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية المزمع في الجزائر. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T16:05+0000
2021-12-22T16:05+0000
حركة حماس
الجزائر
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جاء هذا على هامش ندوة نقاشية بشأن القضية الفلسطينية نظمتها صحيفة "الحوار" في العاصمة الجزائرية، بحسب وكالة "الأناضول".قال رئيس الدائرة السياسية في الحركة، سامي أبو زهري، إن حماس رحبت بدعوة الرئيس عبد المجيد تبون، لعقد مؤتمر للفصائل في الجزائر.وقال، إن حركته ستعمل على إنجاح هذا المؤتمر بكافة الجهود الممكنة، لافتا إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة الترتيبات التي تضمن إنجاح المؤتمر.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الجزائري عزم بلاده استضافة مؤتمر "جامع للفصائل الفلسطينية" قريبا، وكذلك منح شيك بـ 100 مليون دولار لدولة فلسطين، وتخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين.وعقب الإعلان عبرت حركة "حماس عن ترحيبها بهذه الخطوة، وقال عضو دائرة العلاقات الوطنية في الحركة، إبراهيم المدهون إن "الحركة تقدر أي جهد عربي لدعم مصالح الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة".
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حركة حماس, الجزائر

حماس: نعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية في الجزائر

16:05 GMT 22.12.2021
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Toufik Doudou
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أكد قيادي في حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن حركته تعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية المزمع في الجزائر.
جاء هذا على هامش ندوة نقاشية بشأن القضية الفلسطينية نظمتها صحيفة "الحوار" في العاصمة الجزائرية، بحسب وكالة "الأناضول".
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
حماس تكشف لـ"سبوتنيك" ما بحثته مع الوفد المصري
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قال رئيس الدائرة السياسية في الحركة، سامي أبو زهري، إن حماس رحبت بدعوة الرئيس عبد المجيد تبون، لعقد مؤتمر للفصائل في الجزائر.
وقال، إن حركته ستعمل على إنجاح هذا المؤتمر بكافة الجهود الممكنة، لافتا إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة الترتيبات التي تضمن إنجاح المؤتمر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الجزائري عزم بلاده استضافة مؤتمر "جامع للفصائل الفلسطينية" قريبا، وكذلك منح شيك بـ 100 مليون دولار لدولة فلسطين، وتخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين.
وعقب الإعلان عبرت حركة "حماس عن ترحيبها بهذه الخطوة، وقال عضو دائرة العلاقات الوطنية في الحركة، إبراهيم المدهون إن "الحركة تقدر أي جهد عربي لدعم مصالح الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة".
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