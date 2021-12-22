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رئاسة البرلمان الليبي تشكل لجنة لإعداد خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر
رئاسة البرلمان الليبي تشكل لجنة لإعداد خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر
أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر، موعد الانتخابات الليبية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-22T13:53+0000
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وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان لها، إنها "قررت تشكيل لجنة من 10 أشخاص (رئيس و9 أعضاء)، لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر".ودعا البرلمان اللجنة إلى تقديم تقريرها لمكتب رئاسة البرلمان خلال أسبوع من تشكيلها، لعرضه على جلسة المجلس المقبلة.وقالت المفوضية في بيانها "إنها أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون".وأضافت أن هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
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أخبار ليبيا اليوم, ليبيا

رئاسة البرلمان الليبي تشكل لجنة لإعداد خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر

13:53 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAلافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021
لافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر، موعد الانتخابات الليبية.
وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان لها، إنها "قررت تشكيل لجنة من 10 أشخاص (رئيس و9 أعضاء)، لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر".
ودعا البرلمان اللجنة إلى تقديم تقريرها لمكتب رئاسة البرلمان خلال أسبوع من تشكيلها، لعرضه على جلسة المجلس المقبلة.

وسبق واقترحت المفوضية العليا في ليبيا في بيان لها، اليوم الأربعاء، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022.

وقالت المفوضية في بيانها "إنها أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون".
وأضافت أن هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
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