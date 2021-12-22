شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية مستوحاة من قصة حقيقية بعد طلاقها... فيديو

وعرضت القناة الرسمية لشيرين عبد الوهاب أغنية جديدة، اليوم الأربعاء، بعنوان "وبحلفلك"، وتضمن فيديو الأغنية تنويه قبل بدايتها يشير إلى أن الأغنية "مستوحاة من قصة حقيقية".وجاءت كلمات الأغنية تتناول قصة فراق حبيبين، حيث غنت فيها شيرين قائلة "وبحلفلك هشيلك بره حساباتي ومسموح لك، تودع قلبي وحياتي وها وصف لك حبيبي، إزاي هتنساني وتعرف بعد ناس ثاني ورشح لك، ما تقلقش لا يمكن ارضي يعني تعاني بعدي...".وحظيت الأغنية باهتمام الجمهور، حيث اقترب عدد مشاهدات الأغنية على موقع يوتيوب من 100 ألف مشاهدة بعد أقل من ساعتين على نشرها على الموقع.وأعلنت شيرين عبد الوهاب انفصالها الفعلي عن المطرب حسام حبيب، في أوائل الشهر الجاري، وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وقالت إن أسباب الانفصال تخصها وحدها وإنه: "لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".وأشارت شيرين إلى أن طلاقها حدث في هدوء تام، مضيفة أنه لا توجد خلافات بينها وحسام حبيب. واعتبرت شيرين أن بيانها يحسم الجدل الدائر حول مسألة طلاقها من المطرب المصري.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة مستوحاة من قصة حقيقية، وذلك بعد فترة قصيرة من الإعلان رسميا طلاقها من الفنان حسام حبيب.
وعرضت القناة الرسمية لشيرين عبد الوهاب أغنية جديدة، اليوم الأربعاء، بعنوان "وبحلفلك"، وتضمن فيديو الأغنية تنويه قبل بدايتها يشير إلى أن الأغنية "مستوحاة من قصة حقيقية".
وجاءت كلمات الأغنية تتناول قصة فراق حبيبين، حيث غنت فيها شيرين قائلة "وبحلفلك هشيلك بره حساباتي ومسموح لك، تودع قلبي وحياتي وها وصف لك حبيبي، إزاي هتنساني وتعرف بعد ناس ثاني ورشح لك، ما تقلقش لا يمكن ارضي يعني تعاني بعدي...".
وحظيت الأغنية باهتمام الجمهور، حيث اقترب عدد مشاهدات الأغنية على موقع يوتيوب من 100 ألف مشاهدة بعد أقل من ساعتين على نشرها على الموقع.
وأعلنت شيرين عبد الوهاب انفصالها الفعلي عن المطرب حسام حبيب، في أوائل الشهر الجاري، وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وقالت إن أسباب الانفصال تخصها وحدها وإنه: "لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".
وأشارت شيرين إلى أن طلاقها حدث في هدوء تام، مضيفة أنه لا توجد خلافات بينها وحسام حبيب. واعتبرت شيرين أن بيانها يحسم الجدل الدائر حول مسألة طلاقها من المطرب المصري.