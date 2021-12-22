عبد اللهيان: علاقات إيران وأذربيجان أصبحت أكثر تطورا

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى أن تصريحات عبد اللهيان جاءت فور وصوله إلى باكو، اليوم الأربعاء، حيث أكد إجراء لقاءات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعدد من المسؤولين في البلاد.وأوضح وزير خارجية إيران أنه كانت هناك اتصالات متكررة بينه وبين نظيره الأذربيجاني في السابق، ساهمت في تحديد أطر جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق عليها بصورة نهائية خلال لقائه رئيس البلاد.ولفتت الوكالة في خبر عن الزيارة، إلى أن لقاءات وزير خارجية إيران في أذربيجان من المقرر أن تشمل نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، ورئيس البلاد ورئيسة البرلمان صاحبة غفارافا، إضافة إلى مساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى أوف.وكانت العلاقات بين إيران وأذربيجان شهدت فترة من التوترات بسبب اتهام إيران لباكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل قرب حدودها وهو ما نفته أذربيجان لاحقا.
قال أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، إن علاقات إيران وأذربيجان تتطور، مشيرا إلى أنه يحمل أفكارا متنوعة خلال زيارته إلى باكو، بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى أن تصريحات عبد اللهيان جاءت فور وصوله إلى باكو، اليوم الأربعاء، حيث أكد إجراء لقاءات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعدد من المسؤولين في البلاد.
وأوضح وزير خارجية إيران أنه كانت هناك اتصالات متكررة بينه وبين نظيره الأذربيجاني في السابق، ساهمت في تحديد أطر جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق عليها بصورة نهائية خلال لقائه رئيس البلاد.
ولفتت الوكالة في خبر عن الزيارة، إلى أن لقاءات وزير خارجية إيران في أذربيجان من المقرر أن تشمل نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، ورئيس البلاد ورئيسة البرلمان صاحبة غفارافا، إضافة إلى مساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى أوف.
وكانت العلاقات بين إيران وأذربيجان شهدت فترة من التوترات بسبب اتهام إيران لباكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل قرب حدودها وهو ما نفته أذربيجان لاحقا.