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https://arabic.sputniknews.com/20211222/عبد-اللهيان-علاقات-إيران-وأذربيجان-أصبحت-أكثر-تطورا-1054442176.html
عبد اللهيان: علاقات إيران وأذربيجان أصبحت أكثر تطورا
عبد اللهيان: علاقات إيران وأذربيجان أصبحت أكثر تطورا
قال أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، إن علاقات إيران وأذربيجان تتطور، مشيرا إلى أنه يحمل أفكارا متنوعة خلال زيارته إلى باكو، بهدف تنمية العلاقات... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-22T11:12+0000
العالم
أخبار إيران
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى أن تصريحات عبد اللهيان جاءت فور وصوله إلى باكو، اليوم الأربعاء، حيث أكد إجراء لقاءات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعدد من المسؤولين في البلاد.وأوضح وزير خارجية إيران أنه كانت هناك اتصالات متكررة بينه وبين نظيره الأذربيجاني في السابق، ساهمت في تحديد أطر جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق عليها بصورة نهائية خلال لقائه رئيس البلاد.ولفتت الوكالة في خبر عن الزيارة، إلى أن لقاءات وزير خارجية إيران في أذربيجان من المقرر أن تشمل نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، ورئيس البلاد ورئيسة البرلمان صاحبة غفارافا، إضافة إلى مساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى أوف.وكانت العلاقات بين إيران وأذربيجان شهدت فترة من التوترات بسبب اتهام إيران لباكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل قرب حدودها وهو ما نفته أذربيجان لاحقا.
https://arabic.sputniknews.com/20211106/وزير-خارجية-إيران-يؤكد-أهمية-توسيع-مجالات-التعاون-مع-أذربيجان-1050635419.html
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العالم, أخبار إيران

عبد اللهيان: علاقات إيران وأذربيجان أصبحت أكثر تطورا

11:12 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، إن علاقات إيران وأذربيجان تتطور، مشيرا إلى أنه يحمل أفكارا متنوعة خلال زيارته إلى باكو، بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى أن تصريحات عبد اللهيان جاءت فور وصوله إلى باكو، اليوم الأربعاء، حيث أكد إجراء لقاءات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعدد من المسؤولين في البلاد.
وأوضح وزير خارجية إيران أنه كانت هناك اتصالات متكررة بينه وبين نظيره الأذربيجاني في السابق، ساهمت في تحديد أطر جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق عليها بصورة نهائية خلال لقائه رئيس البلاد.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
وزير خارجية إيران يؤكد أهمية توسيع مجالات التعاون مع أذربيجان
6 نوفمبر, 13:35 GMT
ولفتت الوكالة في خبر عن الزيارة، إلى أن لقاءات وزير خارجية إيران في أذربيجان من المقرر أن تشمل نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، ورئيس البلاد ورئيسة البرلمان صاحبة غفارافا، إضافة إلى مساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى أوف.
وكانت العلاقات بين إيران وأذربيجان شهدت فترة من التوترات بسبب اتهام إيران لباكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل قرب حدودها وهو ما نفته أذربيجان لاحقا.
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