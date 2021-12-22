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https://arabic.sputniknews.com/20211222/قيادي-إيراني-يهدد-بنسف-مفاعل-ديمونا-الإسرائيلي--1054461647.html
قيادي إيراني يهدد بنسف مفاعل ديمونا الإسرائيلي
قيادي إيراني يهدد بنسف مفاعل ديمونا الإسرائيلي
هدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، محمد طاهري، بتدمير مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T17:50+0000
2021-12-22T18:03+0000
مفاعل ديمونة
إيران
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قال القيادي الإيراني في تصريحات لموقع "إيران بالعربي" إن بلاده لا تهتم بالتهديدات الإسرائيلية الموجهة إليها.وأكد طاهري أن المناورات الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في جنوب البلاد جاءت لتثبت لإسرائيل أن "أصغر تهديد موجه إلى الجمهورية الإسلامية سيتحول إلى تهديد لكل المنطقة".وأوضح طاهري أن المناورات جاءت ردا على تصريحات مسؤولين في إسرائيل عن سعيهم إقامة تحالف إقليمي جديد ضد بلاده.وأضاف القيادي الإيراني أن إسرائيل تعلم أنه "لن يبقى شيء فيها" في حال دخولها حربا مع بلاده.وأشار إلى أن "محور المقاومة" حاليا لا يقاوم بالحجارة مثلما كان من قبل، مؤكدا أن جميع قوات المقاومة أصبحت مجهزة بالصواريخ والقذائف.واعتبر أن بلاده أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل 4 عقود، معتبرا أن إسرائيل لا تملك الجرأة لضرب إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20210507/فيديو-إيراني-جديد-لمهاجمة-مفاعل-ديمونا-النووي-يثير-القلق-في-إسرائيل-1048903178.html
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مفاعل ديمونة, إيران

قيادي إيراني يهدد بنسف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

17:50 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 18:03 GMT 22.12.2021)
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
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هدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، محمد طاهري، بتدمير مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي.
قال القيادي الإيراني في تصريحات لموقع "إيران بالعربي" إن بلاده لا تهتم بالتهديدات الإسرائيلية الموجهة إليها.
مفاعل ديمونة الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2021
فيديو إيراني جديد لمهاجمة مفاعل ديمونا النووي يثير القلق في إسرائيل
7 مايو, 09:06 GMT
وأكد طاهري أن المناورات الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في جنوب البلاد جاءت لتثبت لإسرائيل أن "أصغر تهديد موجه إلى الجمهورية الإسلامية سيتحول إلى تهديد لكل المنطقة".
وأوضح طاهري أن المناورات جاءت ردا على تصريحات مسؤولين في إسرائيل عن سعيهم إقامة تحالف إقليمي جديد ضد بلاده.
وأضاف القيادي الإيراني أن إسرائيل تعلم أنه "لن يبقى شيء فيها" في حال دخولها حربا مع بلاده.
وأشار إلى أن "محور المقاومة" حاليا لا يقاوم بالحجارة مثلما كان من قبل، مؤكدا أن جميع قوات المقاومة أصبحت مجهزة بالصواريخ والقذائف.
واعتبر أن بلاده أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل 4 عقود، معتبرا أن إسرائيل لا تملك الجرأة لضرب إيران.
وختم حديثه قائلا: "إن قررت (إسرائيل) مهاجمتنا دون تلقي الضوء الأخضر من أمريكا فلتعلم أن منشأة ديمونا النووية سيتم تسويتها مع الأرض".
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