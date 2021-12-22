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مباحثات أمنية روسية مصرية حول مكافحة الإرهاب وأمن المعلومات
مباحثات أمنية روسية مصرية حول مكافحة الإرهاب وأمن المعلومات
بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، في موسكو مع مستشاري الرئيس المصري للأمن القومي، فايزة أبو النجا، ومجدي عبد الغفار، مكافحة... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T13:30+0000
2021-12-22T13:30+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مجلس الأمن الروسي في بيان بهذا الصدد: "ناقشت الأطراف قضايا التعاون الروسي المصري في مكافحة الإرهاب، وقضايا أمن المعلومات، والتفاعل بين الإدارات العسكرية والأجهزة الخاصة، بالإضافة إلى بعض المشاريع التجارية والاقتصادية المشتركة". وكان ذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والإدارات في البلدين.وأوضح باتروشيف، بحسب البيان، أن روسيا تعتبر مصر شريكا مهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددا على تشابه مقاربات روسيا ومصر بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي. كما أعلن استعداد روسيا لتعزيز التنسيق مع القاهرة في الشؤون الإقليمية.وفقًا لباتروشيف، في عام 2021 ، تمكن البلدان من تحقيق نجاح كبير في عدد من المجالات المهمة، على وجه الخصوص، دخول معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي حيز التنفيذ، وفتح فرص جديدة لتكثيف العمل عبر النطاق الكامل للعلاقات الثنائية.يذكر أن اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي وقعت في مدينة سوتشي الروسية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا، وتنص الوثيقة على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجالات، السياسية والتجارية الاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات، وتحدد آليات تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على مختلف المستويات".
https://arabic.sputniknews.com/20211118/روسيا-تقدم-حلولا-في-مجال-تكنولوجيا-المعلومات-في-مصر-1050743883.html
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روسيا, أخبار مصر الآن, مصر

مباحثات أمنية روسية مصرية حول مكافحة الإرهاب وأمن المعلومات

13:30 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورنيكولاي باتروشيف
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Said Tcarnaev
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بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، في موسكو مع مستشاري الرئيس المصري للأمن القومي، فايزة أبو النجا، ومجدي عبد الغفار، مكافحة الإرهاب وأمن المعلومات.
موسكو - سبوتنيك. وقال مجلس الأمن الروسي في بيان بهذا الصدد: "ناقشت الأطراف قضايا التعاون الروسي المصري في مكافحة الإرهاب، وقضايا أمن المعلومات، والتفاعل بين الإدارات العسكرية والأجهزة الخاصة، بالإضافة إلى بعض المشاريع التجارية والاقتصادية المشتركة".
وكان ذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والإدارات في البلدين.
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روسيا تقدم حلولا في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر
18 نوفمبر, 15:18 GMT
وأوضح باتروشيف، بحسب البيان، أن روسيا تعتبر مصر شريكا مهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددا على تشابه مقاربات روسيا ومصر بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي.
كما أعلن استعداد روسيا لتعزيز التنسيق مع القاهرة في الشؤون الإقليمية.
وفقًا لباتروشيف، في عام 2021 ، تمكن البلدان من تحقيق نجاح كبير في عدد من المجالات المهمة، على وجه الخصوص، دخول معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي حيز التنفيذ، وفتح فرص جديدة لتكثيف العمل عبر النطاق الكامل للعلاقات الثنائية.
يذكر أن اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي وقعت في مدينة سوتشي الروسية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا، وتنص الوثيقة على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجالات، السياسية والتجارية الاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات، وتحدد آليات تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على مختلف المستويات".
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