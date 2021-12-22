مباحثات أمنية روسية مصرية حول مكافحة الإرهاب وأمن المعلومات
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بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، في موسكو مع مستشاري الرئيس المصري للأمن القومي، فايزة أبو النجا، ومجدي عبد الغفار، مكافحة الإرهاب وأمن المعلومات.
موسكو - سبوتنيك. وقال مجلس الأمن الروسي في بيان بهذا الصدد: "ناقشت الأطراف قضايا التعاون الروسي المصري في مكافحة الإرهاب، وقضايا أمن المعلومات، والتفاعل بين الإدارات العسكرية والأجهزة الخاصة، بالإضافة إلى بعض المشاريع التجارية والاقتصادية المشتركة".
وكان ذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والإدارات في البلدين.
18 نوفمبر, 15:18 GMT
وأوضح باتروشيف، بحسب البيان، أن روسيا تعتبر مصر شريكا مهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددا على تشابه مقاربات روسيا ومصر بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي.
كما أعلن استعداد روسيا لتعزيز التنسيق مع القاهرة في الشؤون الإقليمية.
وفقًا لباتروشيف، في عام 2021 ، تمكن البلدان من تحقيق نجاح كبير في عدد من المجالات المهمة، على وجه الخصوص، دخول معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي حيز التنفيذ، وفتح فرص جديدة لتكثيف العمل عبر النطاق الكامل للعلاقات الثنائية.
يذكر أن اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي وقعت في مدينة سوتشي الروسية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا، وتنص الوثيقة على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجالات، السياسية والتجارية الاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات، وتحدد آليات تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على مختلف المستويات".
وفقًا لباتروشيف، في عام 2021 ، تمكن البلدان من تحقيق نجاح كبير في عدد من المجالات المهمة، على وجه الخصوص، دخول معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي حيز التنفيذ، وفتح فرص جديدة لتكثيف العمل عبر النطاق الكامل للعلاقات الثنائية.
يذكر أن اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي وقعت في مدينة سوتشي الروسية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا، وتنص الوثيقة على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجالات، السياسية والتجارية الاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات، وتحدد آليات تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على مختلف المستويات".