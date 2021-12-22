وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": مسارات عمل جديدة تقود البلاد للاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة

وشدد خلال حوار مع راديو "سبوتنيك"، على "ضرورة توسيع الرقعة الزراعية المروية في لبنان، واستدامة العمل الزراعي، وتوجيه المزارع من خلال رزنامة زراعية داخلية، والأهم هو خلق أسواق منافسة للمنتجات اللبنانية".وأكد أن "عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة أدى إلى الإجحاف بحق القطاع الزراعي، وهو ما أدفع ثمنه اليوم كوزير زراعة، لا لشيء سوى أن المقولة في السابق كانت تؤكد أن لبنان بلد سياحي بامتياز وجنة مصرفية، ولكن في هذا التوقيت الذي اهتز فيه الأمن لم يعد هناك أي سائح، ما عدا بعض السياح العرب وبعض اللبنانيين في الصيف وموسم الأعياد".وخلال زيارة الوزير اللبناني للقاهرة، التقى وزير الزراعة المصري، السيد القصير، وبحثا آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.وأكد الحاج حسن على "تسهيل إجراءات دخول السلع الزراعية المصرية إلى لبنان في إطار شراكة استراتيجية حقيقية"، مؤكداً على أن "نوايا صافية وهمم عالية لتحقيق ذلك بما يخدم مصلحة الشعبين في مصر ولبنان".
قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إن بلاده بحاجة إلى عمل كبير حتى تصل إلى الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي.
وشدد خلال حوار مع راديو "سبوتنيك"، على "ضرورة توسيع الرقعة الزراعية المروية في لبنان، واستدامة العمل الزراعي، وتوجيه المزارع من خلال رزنامة زراعية داخلية، والأهم هو خلق أسواق منافسة للمنتجات اللبنانية".
ولفت إلى أن "القدرة التنافسية في لبنان هي أساس استمرار القطاع الزراعي الذي كان مهمشا طيلة أربعين عاما إلى اليوم، ولم تكن الدولة مؤمنة بأن القطاع الزراعي مهم".
وأكد أن "عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة أدى إلى الإجحاف بحق القطاع الزراعي، وهو ما أدفع ثمنه اليوم كوزير زراعة، لا لشيء سوى أن المقولة في السابق كانت تؤكد أن لبنان بلد سياحي بامتياز وجنة مصرفية، ولكن في هذا التوقيت الذي اهتز فيه الأمن لم يعد هناك أي سائح، ما عدا بعض السياح العرب وبعض اللبنانيين في الصيف وموسم الأعياد".
وخلال زيارة الوزير اللبناني للقاهرة، التقى وزير الزراعة المصري، السيد القصير، وبحثا آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.
وتناول اللقاء عمليات التصدير والاستيراد والتوأمة بين البلدين، فيما يخص القطاعات النباتية والحيوانية، والتعاون في مجال الإرشاد الزراعي.
وأكد الحاج حسن على "تسهيل إجراءات دخول السلع الزراعية المصرية إلى لبنان في إطار شراكة استراتيجية حقيقية"، مؤكداً على أن "نوايا صافية وهمم عالية لتحقيق ذلك بما يخدم مصلحة الشعبين في مصر ولبنان".