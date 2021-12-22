وزير الصحة الفرنسي يرجح تسجيل 100 ألف إصابة يومية بكورونا في بلاده قريبا

وتسجل فرنسا حاليا نحو 70 ألف إصابة حاليا، وتعمل على مواجهة الموجة الرابعة من الجائحة، خاصة مع ظهور متحور "أوميكرون" مؤخرا.ولفت إلى أنه "ليس هناك خطط لفرض قيود جديدة الآن لكن لا يمكن استبعاد أي احتمال إذ تأمل السلطات أن تمكنها زيادة أعداد من تلقوا اللقاحات من احتواء الفيروس".وأشاد غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، في تصريحات سابقة اليوم، بـ"نجاعة اللقاحات وبقدرتها على التصدي للمتحور أوميكرون"، معلنا عن "سعادته بتجاوز عدد الفرنسيين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من اللقاح عتبة الـ20 مليون شخص". وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء 210 وفيات في المستشفيات خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 94913 وفاة. وسجلت 72832 إصابة جديدة. ولم يستبعد أتال فرض "حجر صحي" من جديد في فرنسا وعدم "إقصاء أي خيار" في المستقبل القريب.
رجح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أن تشهد فرنسا مائة ألف إصابة يومية بكوفيد-19 قريبا ارتفاعا.
وتسجل فرنسا حاليا نحو 70 ألف إصابة حاليا، وتعمل على مواجهة الموجة الرابعة من الجائحة، خاصة مع ظهور متحور "أوميكرون" مؤخرا.
وقال فيران، اليوم الأربعاء، لتلفزيون بي.إف.إم إن "أوميكرون سيكون المتحور المهيمن في فرنسا في أوائل يناير/ كانون الثاني"،خلال الفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
ولفت إلى أنه "ليس هناك خطط لفرض قيود جديدة الآن لكن لا يمكن استبعاد أي احتمال إذ تأمل السلطات أن تمكنها زيادة أعداد من تلقوا اللقاحات من احتواء الفيروس".
وأشاد غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، في تصريحات سابقة اليوم، بـ"نجاعة اللقاحات وبقدرتها على التصدي للمتحور أوميكرون"، معلنا عن "سعادته بتجاوز عدد الفرنسيين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من اللقاح عتبة الـ20 مليون شخص".
وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء 210 وفيات في المستشفيات خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 94913 وفاة. وسجلت 72832 إصابة جديدة.
ولم يستبعد أتال فرض "حجر صحي" من جديد في فرنسا وعدم "إقصاء أي خيار" في المستقبل القريب.