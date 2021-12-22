https://arabic.sputniknews.com/20211222/وزير-الصحة-الفرنسي-يرجح-تسجيل-100-ألف-إصابة-يومية-بكورونا-في-بلاده-قريبا-1054435583.html

وزير الصحة الفرنسي يرجح تسجيل 100 ألف إصابة يومية بكورونا في بلاده قريبا

وزير الصحة الفرنسي يرجح تسجيل 100 ألف إصابة يومية بكورونا في بلاده قريبا

رجح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أن تشهد فرنسا مائة ألف إصابة يومية بكوفيد-19 قريبا ارتفاعا. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T08:39+0000

2021-12-22T08:39+0000

2021-12-22T08:39+0000

أخبار فرنسا

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1049635268_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5f3469ec8b0b3f3f0e04f6d3263d8cad.jpg

وتسجل فرنسا حاليا نحو 70 ألف إصابة حاليا، وتعمل على مواجهة الموجة الرابعة من الجائحة، خاصة مع ظهور متحور "أوميكرون" مؤخرا.ولفت إلى أنه "ليس هناك خطط لفرض قيود جديدة الآن لكن لا يمكن استبعاد أي احتمال إذ تأمل السلطات أن تمكنها زيادة أعداد من تلقوا اللقاحات من احتواء الفيروس".وأشاد غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، في تصريحات سابقة اليوم، بـ"نجاعة اللقاحات وبقدرتها على التصدي للمتحور أوميكرون"، معلنا عن "سعادته بتجاوز عدد الفرنسيين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من اللقاح عتبة الـ20 مليون شخص". وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء 210 وفيات في المستشفيات خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 94913 وفاة. وسجلت 72832 إصابة جديدة. ولم يستبعد أتال فرض "حجر صحي" من جديد في فرنسا وعدم "إقصاء أي خيار" في المستقبل القريب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فرنسا, فيروس كورونا