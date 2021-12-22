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https://arabic.sputniknews.com/20211222/وزير-في-دولة-أفريقية-يسبح-12-ساعة-في-البحر-وينجو-بحياته-بأعجوبة-بعد-تحطم-طائرته-فيديو-1054433878.html
وزير في دولة أفريقية يسبح 12 ساعة في البحر وينجو بحياته بأعجوبة بعد تحطم طائرته... فيديو
وزير في دولة أفريقية يسبح 12 ساعة في البحر وينجو بحياته بأعجوبة بعد تحطم طائرته... فيديو
نجا وزير في إحدى الدول الأفريقية بأعجوبة من الموت غرقا، بعد أن تحطمت مروحيته خلال مهمة إنقاذ لقارب غارق أودى بحياة 19 شخصا على الأقل. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T08:06+0000
2021-12-22T08:06+0000
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مدغشقر
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وقال موقع "BBC" اليوم الأربعاء، إن وزير الداخلية في مدغشقر سيرج جيلي، سبح لمدة 12 ساعة بعد تحطم طائرته في البحر حتى وصل إلى الشاطئ.وأوضح الموقع أن الوزير ومعه فريق أمنى كانوا على متن الطائرة في مهمة استكشاف منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد غرق فيها قارب ركاب.وأشار الموقع إلى نجاة مسؤولين أمنيين أخرين كانا على متن نفس المروحية مع الوزير.وأضاف أن الوزير جيلي استخدم أحد مقاعد الطائرة كأداة ليعوم عليها.وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع في مدغشقر على حسابها بتويتر، بدا جيلي البالغ من العمر 57 عاما منهكا وهو مستلق على كرسي.وقال جيلي "وقت موتي لم يحن بعد"، وأضاف أنه يشعر بالبرد لكنه غير مصاب.وكانت السلطات في مدغشقر قد أعلنت يوم الاثنين، أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد وإن العمليات مستمرة للبحث عن 66 راكبا ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تم إنقاذ 45 راكبا.وقال المدير العام لوكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر جان إدموند راندريانانتيناينا، إن القارب كان يحمل على متنه نحو 130 راكبا بشكل غير قانوني.ويعتقد أن سبب غرق القارب هو حدوث ثقب به.
https://arabic.sputniknews.com/20190801/سقطت-من-الطائرة-حادث-مروع-لطالبة-بريطانية-في-مدغشقر-1042526639.html
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أخبار العالم الآن, مدغشقر

وزير في دولة أفريقية يسبح 12 ساعة في البحر وينجو بحياته بأعجوبة بعد تحطم طائرته... فيديو

08:06 GMT 22.12.2021
© East News / Polarisالبحث عن طائرة "بوينغ 777" الماليزية في المحيط الهندي
البحث عن طائرة بوينغ 777 الماليزية في المحيط الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© East News / Polaris
تابعنا عبر
نجا وزير في إحدى الدول الأفريقية بأعجوبة من الموت غرقا، بعد أن تحطمت مروحيته خلال مهمة إنقاذ لقارب غارق أودى بحياة 19 شخصا على الأقل.
وقال موقع "BBC" اليوم الأربعاء، إن وزير الداخلية في مدغشقر سيرج جيلي، سبح لمدة 12 ساعة بعد تحطم طائرته في البحر حتى وصل إلى الشاطئ.
وأوضح الموقع أن الوزير ومعه فريق أمنى كانوا على متن الطائرة في مهمة استكشاف منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد غرق فيها قارب ركاب.
وأشار الموقع إلى نجاة مسؤولين أمنيين أخرين كانا على متن نفس المروحية مع الوزير.
وأضاف أن الوزير جيلي استخدم أحد مقاعد الطائرة كأداة ليعوم عليها.
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وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع في مدغشقر على حسابها بتويتر، بدا جيلي البالغ من العمر 57 عاما منهكا وهو مستلق على كرسي.
وقال جيلي "وقت موتي لم يحن بعد"، وأضاف أنه يشعر بالبرد لكنه غير مصاب.
وأضاف أنه سبح من "7:30 ليل الاثنين، حتى 7:30 صباح الثلاثاء" حتى وصل إلى بلدة ماهامبو الساحلية.
وكانت السلطات في مدغشقر قد أعلنت يوم الاثنين، أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد وإن العمليات مستمرة للبحث عن 66 راكبا ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تم إنقاذ 45 راكبا.
وقال المدير العام لوكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر جان إدموند راندريانانتيناينا، إن القارب كان يحمل على متنه نحو 130 راكبا بشكل غير قانوني.
ويعتقد أن سبب غرق القارب هو حدوث ثقب به.
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