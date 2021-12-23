إشكال كبير بين قوات الطوارئ الدولية وأهالي بلدة جنوبي لبنان... فيديو

وذكرت صحيفة "النهار" أن دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" تعرضت للرشق بالحجارة والتكسير من قبل بعض شبان بلدة شقرا جنوبي لبنان، بعد قيام عناصر من القوات الدولية بتصوير أماكن محددة داخل البلدة وفق رواية الأهالي.وتدخّل الجيش اللبناني وعمل على إخراج دورية "اليونيفيل" من البلدة بعد إجبارها على الانسحاب من قبل الأهالي.وتعليقاً على الحادثة، قالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل"، كانديس آرديل، إن "حرمان قوات الطوارئ من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان"، مضيفة: "كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة بالأمس أنطونيو غوتيريش، يجب أن تتمتّع هذه القوات بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701".ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام".وتابعت قائلةً: "نحن على اطلاع على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة شقرا، وتقوم "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية بالتحقيق في الأمر"، داعيةً "السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة".
أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الأربعاء، بوقوع إشكال بين قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وأهالي بلدة شقرا اللبنانية.
وذكرت صحيفة "النهار" أن دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" تعرضت للرشق بالحجارة والتكسير من قبل بعض شبان بلدة شقرا جنوبي لبنان، بعد قيام عناصر من القوات الدولية بتصوير أماكن محددة داخل البلدة وفق رواية الأهالي.
وتدخّل الجيش اللبناني وعمل على إخراج دورية "اليونيفيل" من البلدة بعد إجبارها على الانسحاب من قبل الأهالي.
وتعليقاً على الحادثة، قالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل"، كانديس آرديل، إن "حرمان قوات الطوارئ من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان"، مضيفة: "كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة بالأمس أنطونيو غوتيريش، يجب أن تتمتّع هذه القوات بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701".
ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام".
وتابعت قائلةً: "نحن على اطلاع على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة شقرا، وتقوم "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية بالتحقيق في الأمر"، داعيةً "السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة".