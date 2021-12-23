تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير
https://arabic.sputniknews.com/20211223/الإرشاد-الزواجي-خدمة-جديدة-تقدمها-دار-الإفتاء-المصرية-1054483246.html
"الإرشاد الزواجي"... خدمة جديدة تقدمها دار الإفتاء المصرية
"الإرشاد الزواجي"... خدمة جديدة تقدمها دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء المصرية إنها تعمل حاليا على تطوير نفسها لمواكبة العصر ومتطلباته. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:30+0000
2021-12-23T12:30+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103902/77/1039027706_0:174:4878:2918_1920x0_80_0_0_2448052ee57040d67073f0ec4fe82a2b.jpg
وأكد مفتى الجمهورية، في مصر، الدكتور شوقي علام مفتي تطوير منظومة التدريب بالدار، ورفع كفاءة أمناء وباحثي الفتوى، وكذلك تطوير برامج التدريب الخاصة بالوالدين.ولفت المفتي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده دار الإفتاء للحديث عن جهودها وأنشطتها في 2021، اليوم، الخميس، إلى أنه تم استحداث إدارات عام 2021، من بينها "مركز الإرشاد الزواجي".وأوضح، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام"، أنه تم استحداث هذا المركز "بعد أن أثبتت الفتاوى أن هناك خللا يحدث بين الزوجين في بداية زواجهم، فضلا عن الإشكاليات في العلاقات الزوجية القائمة".ولفت مفتي الجمهورية كذلك إلى استحداث إدارات أخرى مثل "مركز استطلاع الأهلة"، وكذلك عقد دورات تدريبية لما يقرب من 900 مأذون، بعد أن "أثبتت قضايا الطلاق التي ترد من المحاكم أن المأذونين يخطئون في حساب عدد الطلقات، ولذلك كان لابد من تصحيح المسار".ومن جانبه قال مستشار مفتي الجمهورية، المتحدث باسم دار الإفتاء، الدكتور إبراهيم نجم أنه سيتم إصدار تقرير شهري في يناير/كانون الثاني المقبل، للحديث عن الفتاوى الأكثر انتشارا في العالم تحت اسم "فتوى ترند".وأشار نجم إلى أن "فتوى ترند" سيتم إصداره شهريا للحديث عن الفتاوى التي تشغل الأذهان ويتحدث عنها الكثير من الناس، والرد عليها بشكل وأسلوب علمي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103902/77/1039027706_379:0:4499:3090_1920x0_80_0_0_88455ac2c42673907055b3d9ad169cb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

"الإرشاد الزواجي"... خدمة جديدة تقدمها دار الإفتاء المصرية

12:30 GMT 23.12.2021
© AP Photo / Khalil Hamraجامع الأزهر الشريف في القاهرة
جامع الأزهر الشريف في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
قالت دار الإفتاء المصرية إنها تعمل حاليا على تطوير نفسها لمواكبة العصر ومتطلباته.
وأكد مفتى الجمهورية، في مصر، الدكتور شوقي علام مفتي تطوير منظومة التدريب بالدار، ورفع كفاءة أمناء وباحثي الفتوى، وكذلك تطوير برامج التدريب الخاصة بالوالدين.
ولفت المفتي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده دار الإفتاء للحديث عن جهودها وأنشطتها في 2021، اليوم، الخميس، إلى أنه تم استحداث إدارات عام 2021، من بينها "مركز الإرشاد الزواجي".
وأوضح، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام"، أنه تم استحداث هذا المركز "بعد أن أثبتت الفتاوى أن هناك خللا يحدث بين الزوجين في بداية زواجهم، فضلا عن الإشكاليات في العلاقات الزوجية القائمة".
وأكد المفتي أنه "تم الاستعانة بمتخصصين من مختلف المجالات، كوقاية للمقبلين على الزواج، وعلاجا للعلاقات القائمة".
ولفت مفتي الجمهورية كذلك إلى استحداث إدارات أخرى مثل "مركز استطلاع الأهلة"، وكذلك عقد دورات تدريبية لما يقرب من 900 مأذون، بعد أن "أثبتت قضايا الطلاق التي ترد من المحاكم أن المأذونين يخطئون في حساب عدد الطلقات، ولذلك كان لابد من تصحيح المسار".
ومن جانبه قال مستشار مفتي الجمهورية، المتحدث باسم دار الإفتاء، الدكتور إبراهيم نجم أنه سيتم إصدار تقرير شهري في يناير/كانون الثاني المقبل، للحديث عن الفتاوى الأكثر انتشارا في العالم تحت اسم "فتوى ترند".
وأشار نجم إلى أن "فتوى ترند" سيتم إصداره شهريا للحديث عن الفتاوى التي تشغل الأذهان ويتحدث عنها الكثير من الناس، والرد عليها بشكل وأسلوب علمي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:33 GMTبوتين بشأن المقاطعة السياسية لأولمبياد بكين: هذا القرار غير مقبول وخاطئ
13:32 GMTالبابا يجري تعديلا "نادرا" يشمل جميع رؤساء أقسام مكتب الفاتيكان
13:30 GMTإيران تقدم مقترحا إلى السعودية والأخيرة تتخذ خطوة قد تعيد العلاقات بين البلدين
13:28 GMTاتحاد الشغل التونسي: نعتزم تنفيذ إضراب في مؤسسة البريد لمدة يومين
13:26 GMTتوزع مفاعلات الطاقة النووية على خريطة العالم يتناسب عكسا مع تصريحات الغرب القلقة منها... صور
13:23 GMTبوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير
13:21 GMTالسودان... هل تنجح الحلول الأمنية في إنهاء الصراعات بإقليم "دارفور"؟
13:12 GMTبوتين متحدثا عن "طالبان": عندما يتعلق الأمر بالاعتراف يجب أن نعتمد على الحقائق
13:12 GMTالسيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
13:11 GMTحريق ضخم في أكبر منشآت التكرير في أمريكا... فيديو
13:07 GMTمصرف لبنان يمدد العمل بقرار السحب النقدي بالدولار
13:01 GMTالجعفري يكشف عن نجاح سوريا في إنشاء حلف عربي مع إيران.. فيديو
12:57 GMTوزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في بلادنا
12:57 GMTعبد اللهيان: الجولة السابعة من مفاوضات فيينا حققت تقدما مهما ونقيم إيجابيا الموقف الأوروبي
12:53 GMTخبير: ليبيا لا تحتاج خارطة طريق جديدة لأن ذلك يدخلها مرحلة انتقالية طويلة
12:51 GMTمنها مباراة ليفربول... تأجيل مباراتين في دوري إنجلترا بسبب كورونا
12:49 GMTالكونغرس الأمريكي يفتح تحقيقا حول مقتل 10 أشخاص خلال حفل موسيقي
12:46 GMTدراسة تتوصل لنتائج صادمة بشأن دور لقاح "سينوفاك" الصيني في مكافحة أوميكرون
12:45 GMTالمغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير 2022 لمكافحة تفشي فيروس كورونا
12:39 GMT"الليرة" من لبنان إلى تركيا أزمة مشابهة ومصير واحد