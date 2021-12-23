https://arabic.sputniknews.com/20211223/الإرشاد-الزواجي-خدمة-جديدة-تقدمها-دار-الإفتاء-المصرية-1054483246.html

"الإرشاد الزواجي"... خدمة جديدة تقدمها دار الإفتاء المصرية

"الإرشاد الزواجي"... خدمة جديدة تقدمها دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية إنها تعمل حاليا على تطوير نفسها لمواكبة العصر ومتطلباته. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار مصر الآن

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وأكد مفتى الجمهورية، في مصر، الدكتور شوقي علام مفتي تطوير منظومة التدريب بالدار، ورفع كفاءة أمناء وباحثي الفتوى، وكذلك تطوير برامج التدريب الخاصة بالوالدين.ولفت المفتي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده دار الإفتاء للحديث عن جهودها وأنشطتها في 2021، اليوم، الخميس، إلى أنه تم استحداث إدارات عام 2021، من بينها "مركز الإرشاد الزواجي".وأوضح، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام"، أنه تم استحداث هذا المركز "بعد أن أثبتت الفتاوى أن هناك خللا يحدث بين الزوجين في بداية زواجهم، فضلا عن الإشكاليات في العلاقات الزوجية القائمة".ولفت مفتي الجمهورية كذلك إلى استحداث إدارات أخرى مثل "مركز استطلاع الأهلة"، وكذلك عقد دورات تدريبية لما يقرب من 900 مأذون، بعد أن "أثبتت قضايا الطلاق التي ترد من المحاكم أن المأذونين يخطئون في حساب عدد الطلقات، ولذلك كان لابد من تصحيح المسار".ومن جانبه قال مستشار مفتي الجمهورية، المتحدث باسم دار الإفتاء، الدكتور إبراهيم نجم أنه سيتم إصدار تقرير شهري في يناير/كانون الثاني المقبل، للحديث عن الفتاوى الأكثر انتشارا في العالم تحت اسم "فتوى ترند".وأشار نجم إلى أن "فتوى ترند" سيتم إصداره شهريا للحديث عن الفتاوى التي تشغل الأذهان ويتحدث عنها الكثير من الناس، والرد عليها بشكل وأسلوب علمي.

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