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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الخارجية-الروسية-استخدام-واشنطن-للمفاوضات-كغطاء-لتطوير-أوكرانيا-عسكريا-سيؤدي-لتأزم-الوضع-1054474568.html
الخارجية الروسية: استخدام واشنطن للمفاوضات كغطاء لتطوير أوكرانيا عسكريا سيؤدي لتأزم الوضع
الخارجية الروسية: استخدام واشنطن للمفاوضات كغطاء لتطوير أوكرانيا عسكريا سيؤدي لتأزم الوضع
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T08:28+0000
2021-12-23T08:28+0000
روسيا
الولايات المتحدة
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وقال ريابكوف لصحيفة "الحياة الدولية": "نرغب في إضفاء الطابع الرسمي بسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق. إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأمريكي هو مطلب تنفيذ إجراءات معينة على أراضينا، والتي "ستعجب" واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أو التي يريد الأمريكيون طرحه، بإملاء من كييف، كشرط لمواصلة العمل، فإن هذا الأمر لن يفلح".وأشار نائب وزير الخارجية الروسية إلى أنه في هذه الحالة، ستستنتج روسيا أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية للتفاوض، وأن "كل ما يحدث يستخدم كغطاء لمواصلة سياسة التطوير العسكري لأراضي أوكرانيا ودول أخرى لأغراض معادية لروسيا".ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا، بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.
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روسيا, الولايات المتحدة

الخارجية الروسية: استخدام واشنطن للمفاوضات كغطاء لتطوير أوكرانيا عسكريا سيؤدي لتأزم الوضع

08:28 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع.
وقال ريابكوف لصحيفة "الحياة الدولية": "نرغب في إضفاء الطابع الرسمي بسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق. إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأمريكي هو مطلب تنفيذ إجراءات معينة على أراضينا، والتي "ستعجب" واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أو التي يريد الأمريكيون طرحه، بإملاء من كييف، كشرط لمواصلة العمل، فإن هذا الأمر لن يفلح".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسية إلى أنه في هذه الحالة، ستستنتج روسيا أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية للتفاوض، وأن "كل ما يحدث يستخدم كغطاء لمواصلة سياسة التطوير العسكري لأراضي أوكرانيا ودول أخرى لأغراض معادية لروسيا".
ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا، بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.
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