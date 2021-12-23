https://arabic.sputniknews.com/20211223/الرئيس-البيلاروسي-سيتم-تقديم-مشروع-التعديلات-على-الدستور-للمناقشة-خلال-يوم-أو-يومين-1054477402.html

الرئيس البيلاروسي: سيتم تقديم مشروع التعديلات على الدستور للمناقشة خلال يوم أو يومين

الرئيس البيلاروسي: سيتم تقديم مشروع التعديلات على الدستور للمناقشة خلال يوم أو يومين

أعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن مسودة التعديلات على دستور البلاد، ستطرح للمناقشة الشعبية، في غضون يوم أو يومين. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T09:50+0000

2021-12-23T09:50+0000

2021-12-23T09:50+0000

بيلاروس

أخبار بيلاروسيا اليوم

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مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية، عن لوكاشينكو، قوله: "يوم أو يومين لتصحيح الأخطاء، ووضع الفواصل، وتقديم مشروع الدستور الحالي للمناقشة".وأضاف: "بعد إقرار الدستور، إذا أيده الشعب، يتعين علينا نحن السلطات الحالية، بما في ذلك الرئيس والبرلمان، وما إلى ذلك، إعادة بناء النظام في البلاد، وفقًا لهذا الدستور".وتابع الرئيس: "إذا اعتقد شخص ما، أننا سنأخذ كل شيء بشكل اعتباطي، وبلا مبالاة، وتبدأ الفوضى؛ فهذا لن يحدث".وتجري صياغة دستور جديد في بيلاروس؛ ومن المقرر أن يتم إعداد مشروع القانون الأساسي، بحلول نهاية عام 2021.وكان الرئيس البيلاروسي وقع مرسوما، في 16 آذار/مارس 2021، بتشكيل لجنة دستورية تعمل على تطوير التعديلات، على أن تقدم مقترحاتها إلى رئيس الدولة، بحلول 1 آب/أغسطس من العام نفسه.ومن بين أبرز المقترحات، منح مجلس الشعب لعموم بيلاروس (البرلمان)، الحق في إعلان عزل الرئيس في حالة الخيانة العظمى، أو ارتكاب جريمة خطيرة أخرى.وتم التأكيد على مكانة مجلس الشعب، باعتباره أعلى هيئة تمثيلية للديمقراطية في الدستور، إضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وتعزيز دوره في تشكيل الحكومة، وفي مجال الميزانية.كما يُقترح تحديد عدد فترات الرئاسة لفترتين، ورفع الحد الأدنى للسن لشغل أعلى منصب عام، من 35 إلى 40 عاماً.كما يشترط على مرشح رئيس الدولة، الإقامة الدائمة في بيلاروس لمدة 20 عامًا على الأقل، قبل موعد إجراء الانتخابات، وعدم حمله جنسية أجنبية.

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