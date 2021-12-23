الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام حبوب "ميرك" لعلاج "كوفيد-19"

وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان إن "العقار يتم توفيره بوصفة طبية فقط بعد أن يتم التشخيص بالإصابة بفيروس كورونا وفي غضون 5 أيام من ظهور الأعراض". وأوضحت أن العقار غير مصرح باستخدامه للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لأن "مولنوبيرافير" قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف.كما نقلت "رويترز"، عن باتريسيا كافازوني، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء في أمريكا، قولها إنه "مع استمرار ظهور أنواع جديدة من الفيروس، من الضروري توسيع ترسانة البلاد من علاجات كورونا، عن طريق إذن استخدام الطوارئ". وعقار شركة ميرك، والمسمى مولنوبيرافير، قد تم تطويره باستخدام "ريدج باك ريزايرابيوتكس"، وقد ثبت أنه يقلل من دخول المستشفى والوفيات بحوالي 30%، في تجربة سريرية للأفراد المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر من مسار المرض. ويمكن لكل من حبوب ميرك وفايزر، أن تكون أدوات واعدة للمرضى بفيروس كورونا، لا سيما في مواجهة متغير أوميكرون سريع الانتشار، والذي ينتشر الآن في مناطق كثيرة في العالم.
سمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، باستخدام حبوب مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة "ميرك"، لبعض المرضى البالغين المعرضين لمخاطر عالية.
وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان إن "العقار يتم توفيره بوصفة طبية فقط بعد أن يتم التشخيص بالإصابة بفيروس كورونا وفي غضون 5 أيام من ظهور الأعراض".
وأشارت إلى أن العقار متوفر في هيئة حبوب يتم تناولها عن طريق الفم.
وأوضحت أن العقار غير مصرح باستخدامه للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لأن "مولنوبيرافير" قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف.
كما نقلت "رويترز"، عن باتريسيا كافازوني، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء في أمريكا، قولها إنه "مع استمرار ظهور أنواع جديدة من الفيروس، من الضروري توسيع ترسانة البلاد من علاجات كورونا، عن طريق إذن استخدام الطوارئ".
وعقار شركة ميرك، والمسمى مولنوبيرافير، قد تم تطويره باستخدام "ريدج باك ريزايرابيوتكس"، وقد ثبت أنه يقلل من دخول المستشفى والوفيات بحوالي 30%، في تجربة سريرية للأفراد المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر من مسار المرض.
ويمكن لكل من حبوب ميرك وفايزر، أن تكون أدوات واعدة للمرضى بفيروس كورونا، لا سيما في مواجهة متغير أوميكرون سريع الانتشار، والذي ينتشر الآن في مناطق كثيرة في العالم.