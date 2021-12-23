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الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام حبوب "ميرك" لعلاج "كوفيد-19"
الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام حبوب "ميرك" لعلاج "كوفيد-19"
سمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، باستخدام حبوب مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة "ميرك"، لبعض المرضى البالغين المعرضين لمخاطر عالية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T16:08+0000
2021-12-23T16:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان إن "العقار يتم توفيره بوصفة طبية فقط بعد أن يتم التشخيص بالإصابة بفيروس كورونا وفي غضون 5 أيام من ظهور الأعراض". وأوضحت أن العقار غير مصرح باستخدامه للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لأن "مولنوبيرافير" قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف.كما نقلت "رويترز"، عن باتريسيا كافازوني، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء في أمريكا، قولها إنه "مع استمرار ظهور أنواع جديدة من الفيروس، من الضروري توسيع ترسانة البلاد من علاجات كورونا، عن طريق إذن استخدام الطوارئ". وعقار شركة ميرك، والمسمى مولنوبيرافير، قد تم تطويره باستخدام "ريدج باك ريزايرابيوتكس"، وقد ثبت أنه يقلل من دخول المستشفى والوفيات بحوالي 30%، في تجربة سريرية للأفراد المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر من مسار المرض. ويمكن لكل من حبوب ميرك وفايزر، أن تكون أدوات واعدة للمرضى بفيروس كورونا، لا سيما في مواجهة متغير أوميكرون سريع الانتشار، والذي ينتشر الآن في مناطق كثيرة في العالم.
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام حبوب "ميرك" لعلاج "كوفيد-19"

16:08 GMT 23.12.2021
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شوارع مدينة نيويورك الخالية أثناء وضع حالة الطوارئ على خلفية تفشي كورونا في البلاد، 31 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Tatiana Stolyarova
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سمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، باستخدام حبوب مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة "ميرك"، لبعض المرضى البالغين المعرضين لمخاطر عالية.
وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان إن "العقار يتم توفيره بوصفة طبية فقط بعد أن يتم التشخيص بالإصابة بفيروس كورونا وفي غضون 5 أيام من ظهور الأعراض".
وأشارت إلى أن العقار متوفر في هيئة حبوب يتم تناولها عن طريق الفم.
وأوضحت أن العقار غير مصرح باستخدامه للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لأن "مولنوبيرافير" قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف.
كما نقلت "رويترز"، عن باتريسيا كافازوني، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء في أمريكا، قولها إنه "مع استمرار ظهور أنواع جديدة من الفيروس، من الضروري توسيع ترسانة البلاد من علاجات كورونا، عن طريق إذن استخدام الطوارئ".
وعقار شركة ميرك، والمسمى مولنوبيرافير، قد تم تطويره باستخدام "ريدج باك ريزايرابيوتكس"، وقد ثبت أنه يقلل من دخول المستشفى والوفيات بحوالي 30%، في تجربة سريرية للأفراد المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر من مسار المرض.
ويمكن لكل من حبوب ميرك وفايزر، أن تكون أدوات واعدة للمرضى بفيروس كورونا، لا سيما في مواجهة متغير أوميكرون سريع الانتشار، والذي ينتشر الآن في مناطق كثيرة في العالم.
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