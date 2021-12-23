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القبض على ضابط شرطة عراقي بتهمة الإتجار بالمخدرات
القبض على ضابط شرطة عراقي بتهمة الإتجار بالمخدرات
صرح مصدر في جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، بأنه تم إلقاء القبض على ضابط في الداخلية يتاجر بالمخدرات بمحافظة النجف. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:58+0000
2021-12-23T13:58+0000
العراق
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ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن المصدر قوله إن "جهاز المخابرات الوطني ألقى القبض على تجار مخدرات قبل ثلاثة أيام في النجف، وبعد التحقيق معهم اعترفوا على ضابط برتبة نقيب يعمل في وزارة الداخلية"وأضاف المتحدث ذاته أن "الضابط كان يقوم بنقل المخدرات والمساهمة في توزيعها بالمحافظة".وتشير الإحصاءات بشأن المتعاطين والمروجين والمتاجرين بالمواد المخدرة في العراق، إلى أن البلاد ما زالت في دائرة الخطر بالنسبة لهذه الآفة المدمرة التي تجتاح البلاد منذ نحو عقد ونصف نتيجة تراخي قبضة القانون في بعض المناطق الحدودية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".وكشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، عن أن عدد من ألقي القبض عليهم بتهمتي التعاطي والترويج للمخدرات منذ بداية العام الحالي اقترب من سقف الـ12 ألف حالة.في السياق ذاته، تمكنت الاستخبارات العسكرية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على 4 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار غربي البلاد، حسبما ذكر بيان صادر عنها.
العراق
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العراق

القبض على ضابط شرطة عراقي بتهمة الإتجار بالمخدرات

13:58 GMT 23.12.2021
© REUTERS / SUHAIB SALEMالشرطة الاتحادية العراقية في الموصل
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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صرح مصدر في جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، بأنه تم إلقاء القبض على ضابط في الداخلية يتاجر بالمخدرات بمحافظة النجف.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن المصدر قوله إن "جهاز المخابرات الوطني ألقى القبض على تجار مخدرات قبل ثلاثة أيام في النجف، وبعد التحقيق معهم اعترفوا على ضابط برتبة نقيب يعمل في وزارة الداخلية"
وأضاف المتحدث ذاته أن "الضابط كان يقوم بنقل المخدرات والمساهمة في توزيعها بالمحافظة".
وتشير الإحصاءات بشأن المتعاطين والمروجين والمتاجرين بالمواد المخدرة في العراق، إلى أن البلاد ما زالت في دائرة الخطر بالنسبة لهذه الآفة المدمرة التي تجتاح البلاد منذ نحو عقد ونصف نتيجة تراخي قبضة القانون في بعض المناطق الحدودية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وكشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، عن أن عدد من ألقي القبض عليهم بتهمتي التعاطي والترويج للمخدرات منذ بداية العام الحالي اقترب من سقف الـ12 ألف حالة.
في السياق ذاته، تمكنت الاستخبارات العسكرية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على 4 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار غربي البلاد، حسبما ذكر بيان صادر عنها.
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