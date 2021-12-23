https://arabic.sputniknews.com/20211223/الليرة-تواصل-الصعود-أمام-الدولار-وبنوك-تركية-تدعمها-بقوة-1054503620.html

الليرة تواصل الصعود أمام الدولار وبنوك تركية تدعمها بقوة

الليرة تواصل الصعود أمام الدولار وبنوك تركية تدعمها بقوة

واصلت الليرة التركية صعودها وزادت بنحو 10 بالمئة، اليوم الخميس، لتضيف ذلك إلى مكاسب كبيرة سجلتها هذا الأسبوع. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T19:45+0000

2021-12-23T19:45+0000

2021-12-23T19:48+0000

اقتصاد

أخبار تركيا اليوم

الليرة التركية

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وحسب "رويترز"، سجلت الليرة التركية 10.81 مقابل الدولار مرتفعة عن مستوى الإغلاق أمس الأربعاء عند 12.05 لتستقر بعد تقلبات قياسية هذا الأسبوع. وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار الاثنين الماضي عندما فقدت نحو 60 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.ونقلت "رويترز"، عن 4 مصادر مطلعة إن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع لتدعم بذلك الليرة، حيث تزامن البيع مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي وفقا لبيانات رسمية.وكشف أحد المتعاملين لـ"رويترز" بأن الاحتياطات تراجعت 6 مليارات دولار يومي الاثنين والثلاثاء فقط. وذكر مصدر آخر وهو مستشار مصرفي كبير أن تدخلات البنوك الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء بلغت إجمالا 3 مليارات دولار.وقال مصدران آخران، ومنهما مسؤول تركي كبير، إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع. يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي، في حين ثارت تساؤلات بشأن احتياطيات البنك المركزي.وعلى الرغم من تعافي الليرة فإن إجراءات المخاطرة ظلت قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار تساؤلات بشأن خطة الدولة الرامية لتشجيع الادخار بالعملة المحلية بدلا من الدولار، الأمر الذي قد يؤدي لتفاقم التضخم وزيادة الدين العام وتآكل الاحتياطيات الأجنبية إذا عاودت الليرة انخفاضها مجددا.

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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, الليرة التركية