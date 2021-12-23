المنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل

القاهرة- سبوتنيك. وقال مورا، عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "محادثات فيينا تستأنف يوم الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر، ستجتمع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة وتحديد الخطوات التالية".وأضاف: "من المهم تسريع وتيرة مناقشة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمًا، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. مرحبا بكم في الجولة الثامنة".
أعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية الكبرى حول الاتفاق النووي يوم الاثنين المقبل.
القاهرة- سبوتنيك. وقال مورا، عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "محادثات فيينا تستأنف يوم الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر، ستجتمع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة وتحديد الخطوات التالية".
#ViennaTalks to resume on Monday 27 December. The #JCPOA Joint Commission will meet to discuss and define the way ahead. Important to pick up the pace on key outstanding issues and move forward, working closely with the US. Welcome to the 8th round.