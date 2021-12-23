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المنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل
المنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل
أعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية الكبرى حول الاتفاق النووي يوم الاثنين... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T11:27+0000
2021-12-23T11:27+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال مورا، عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "محادثات فيينا تستأنف يوم الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر، ستجتمع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة وتحديد الخطوات التالية".وأضاف: "من المهم تسريع وتيرة مناقشة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمًا، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. مرحبا بكم في الجولة الثامنة".
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المنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل

11:27 GMT 23.12.2021
© REUTERS / STAFFكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي في اجتماع فيينا
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي في اجتماع فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / STAFF
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أعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية الكبرى حول الاتفاق النووي يوم الاثنين المقبل.
القاهرة- سبوتنيك. وقال مورا، عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "محادثات فيينا تستأنف يوم الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر، ستجتمع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة وتحديد الخطوات التالية".
وأضاف: "من المهم تسريع وتيرة مناقشة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمًا، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. مرحبا بكم في الجولة الثامنة".
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