تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-يتحدث-عن-النقاش-مع-الغرب-بشأن-قضية-نافالني-1054480222.html
بوتين يتحدث عن النقاش مع الغرب بشأن قضية نافالني
بوتين يتحدث عن النقاش مع الغرب بشأن قضية نافالني
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن النقاش مع زعماء الدول الغربية حول قضية أليكسي نافالني قائلا، "إذا لم يكن هناك شيء للإجابة، فلنقلب هذه الصفحة". 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T10:53+0000
2021-12-23T10:59+0000
روسيا
أليكسي نافالني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054477609_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_8ef71e0d90f3e8960a4dd3f5a0a5cd05.jpg
وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، سئل الرئيس بوتين عن نافالني. ورد قائلا "إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا مواد من دول أخرى تؤكد "تسممه"، لكنها لم تتلق إجابة واحدة".وأضاف بوتين "اقترحت شخصيا على الرئيس الفرنسي، ومستشار جمهورية ألمانيا الفيدرالية، بسفر متخصصينا ومشاركتهم في عمليات التحقيق وأخذ العينات، على الأقل لتكون بداية لفتح قضية جنائية، فكان الصمت جوابا، لذا إذا لم يكن هناك شيء للإجابة فلنقلب هذه الصفحة".هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن المدون المعارض، أليكسي نافالني، يقبع في السجن بسبب ارتكابه جرائم وليس بسبب أنشطته السياسية، معرباً عن اعتقاده بأنه لا يجوز لأحد أن يستغل ثقة المجتمع لكسب مزايا اقتصادية ما، لنفسه تحت ستار الأنشطة السياسية.وفي وقت سابق، أعلن نائب مدير قسم عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية بالإنابة، قسطنطين فورونتسوف، أن روسيا تتوقع بحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحصول على ردود موضوعية من ألمانيا وفرنسا والسويد بشأن قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.وكانت ألمانيا قد زعمت، بأن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" الشالة للأعصاب، عقب إعلانها بأن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريتيه" في برلين، حيث نقل نافالني من مدينة أومسك الروسية.ويذكر أن محكمة في موسكو قضت بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف على المدون والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، في شهر فبراير/شباط الماضي، لاتهامه في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ، إضافة إلى قضية التشهير بأحد المحاربين القدامى.وذكرت وزارة الخارجية الروسية بعد عام من الحادث المرتبط بنافالني، بأن ما حدث كان استفزازًا مخططًا له يهدف إلى تشويه سمعة روسيا، مشيرة إلى أن برلين لم تقدم أي دليل يمكن التحقق منه بشأن اتهاماتها ضد روسيا، وأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تجاهلت" طلب موسكو للمساعدة، مما حال دون بدء القضية.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/موسكو-تعلن-عن-إجراءات-روسية-للرد-على-خطاب-44-دولة-بشأن-نافالني-1050379023.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054477609_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd3be9b3c03a3957ae6e207a6bb6275.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أليكسي نافالني, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يتحدث عن النقاش مع الغرب بشأن قضية نافالني

10:53 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 10:59 GMT 23.12.2021)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن النقاش مع زعماء الدول الغربية حول قضية أليكسي نافالني قائلا، "إذا لم يكن هناك شيء للإجابة، فلنقلب هذه الصفحة".
وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، سئل الرئيس بوتين عن نافالني. ورد قائلا "إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا مواد من دول أخرى تؤكد "تسممه"، لكنها لم تتلق إجابة واحدة".
وأضاف بوتين "اقترحت شخصيا على الرئيس الفرنسي، ومستشار جمهورية ألمانيا الفيدرالية، بسفر متخصصينا ومشاركتهم في عمليات التحقيق وأخذ العينات، على الأقل لتكون بداية لفتح قضية جنائية، فكان الصمت جوابا، لذا إذا لم يكن هناك شيء للإجابة فلنقلب هذه الصفحة".
هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن المدون المعارض، أليكسي نافالني، يقبع في السجن بسبب ارتكابه جرائم وليس بسبب أنشطته السياسية، معرباً عن اعتقاده بأنه لا يجوز لأحد أن يستغل ثقة المجتمع لكسب مزايا اقتصادية ما، لنفسه تحت ستار الأنشطة السياسية.
وفي وقت سابق، أعلن نائب مدير قسم عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية بالإنابة، قسطنطين فورونتسوف، أن روسيا تتوقع بحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحصول على ردود موضوعية من ألمانيا وفرنسا والسويد بشأن قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.
وكانت ألمانيا قد زعمت، بأن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" الشالة للأعصاب، عقب إعلانها بأن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريتيه" في برلين، حيث نقل نافالني من مدينة أومسك الروسية.
ويذكر أن محكمة في موسكو قضت بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف على المدون والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، في شهر فبراير/شباط الماضي، لاتهامه في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ، إضافة إلى قضية التشهير بأحد المحاربين القدامى.
عملية ترحيل نافالني من مطار براندنبورغ في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2021
موسكو تعلن عن إجراءات روسية للرد على خطاب 44 دولة بشأن نافالني
8 أكتوبر, 15:36 GMT
وذكرت وزارة الخارجية الروسية بعد عام من الحادث المرتبط بنافالني، بأن ما حدث كان استفزازًا مخططًا له يهدف إلى تشويه سمعة روسيا، مشيرة إلى أن برلين لم تقدم أي دليل يمكن التحقق منه بشأن اتهاماتها ضد روسيا، وأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تجاهلت" طلب موسكو للمساعدة، مما حال دون بدء القضية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:58 GMTشرطة دبي تحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في شحنة استيراد ليمون... فيديو
11:47 GMT"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستهداف سجن يضم 3 آلاف أسير في صنعاء
11:42 GMTأكبر 10 خاسرين من مليارديرات العالم في 2021... ماذا تبقى من ثرواتهم؟
11:41 GMTتونس... جدل بشأن إجبارية الاستظهار بجواز تلقيح كورونا
11:40 GMTعودة حركة المسافرين في مطار أبها إلى طبيعتها بعد تدمير طائرة مسيرة حاولت استهدافه... فيديو
11:33 GMT"تسلا" تضيف تطبيق تيك توك إلى سياراتها
11:27 GMTالمنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل
11:26 GMTعضو بالسيادي السوداني يطالب الشرطة بالانتشار عبر الدوريات الليلية
11:25 GMTهل يمكن تطويق روسيا... ماذا كان رد بوتين؟
11:24 GMTبوتين: لينين هو من أنشأ أوكرانيا
11:15 GMTمروحية روسية جديدة مخصصة للتحليق فوق البحر تنجز رحلتها الأولى
11:11 GMTدولة عربية تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور "أوميكرون"
11:05 GMTوزير التموين المصري يكشف مصير البطاقات بعد توجيه السيسي
11:04 GMTبوتين: لا يمكن هزيمة روسيا ولا يمكن تدميرها إلا من الداخل
11:02 GMTأول اجتماع للحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة
10:57 GMTالليلة… ظاهرة فلكية في سماء الوطن العربي يمكن رؤيتها بالعين المجردة
10:53 GMTبوتين يتحدث عن النقاش مع الغرب بشأن قضية نافالني
10:47 GMTمنظمة الهجرة الدولية: 17 مليون دولار للعراق للحد من البطالة
10:46 GMTبوتين لا يستبعد استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة ضد دونباس
10:42 GMTالاتحاد التونسي للشغل: النقاش حول تعديل الدستور يجب أن يكون داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة