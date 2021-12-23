https://arabic.sputniknews.com/20211223/تفاصيل-مرعبة-أسد-يفترس-طفلا-في-بيروت-1054497921.html

تفاصيل مرعبة... أسد يفترس طفلا في بيروت

تفاصيل مرعبة... أسد يفترس طفلا في بيروت

نجا طفل لبناني في الثالثة من عمره بأعجوبة نادرة، بعدما كاد أسد مفترس أن يلتهمه أثناء زيارته حديقة للحيوانات في منطقة نهر الكلب، شمالي بيروت، بعدما انتزعه جده... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T16:28+0000

2021-12-23T16:28+0000

2021-12-23T16:28+0000

مجتمع

لبنان

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بيروت - سبوتنيك. في التفاصيل التي يرويها الجد (ك.م.)، لـ"سبوتنيك" وهو طبيب لبناني معروف ورئيس إحدى أهم مؤسسات العمل الأهلي في لبنان أنه في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أقل أحفاده الثلاثة، (6 سنوات)، (4 سنوات) و(3 سنوات)، ومعه مساعده، إلى حديقة الحيوانات بقصد الترفيه عنهم. يقول الجد المصاب بصدمة كبيرة: "كنت أتخيل حدائق الحيوانات الحديثة في الغرب، والأطفال يناولون الحشائش للحيوانات، وهم يراقبون أشكالها، ويتعرفون على بعض أساليب حياتها، فيكون للزيارة هدف ثقافي وترفيهي في الوقت نفسه، ولم أكن أتخيل للحظة ما حدث معنا، إذ بينما كنا نتجول في الحديقة، رأينا أكثر من أسد، داخل الأقفاص، بينها أسد ولبوة ممددان على طاولة في أحد الأقفاص. عندما رأى الأطفال الثلاثة الأسود اندفعوا نحوها، فركض الطفلان في الممر يساراً، والطفل الضحية (ج. م.) يميناً حيث يقبع الأسد واللبوة، وخلال لحظات فوجئنا وقد أمسك الأسد يده، وراح ينهشه في كل أنحاء جسده، محاولاً إدخاله من بين فتحات الحديد الواسعة ليفترسه. جن جنوننا، فركضنا في اتجاهه بسرعة البرق، حاول مساعدي الشاب أن ينتزع الطفل من بين أنياب الأسد، فغرز أنيابه بيديه الاثنتين، لكنه لم ييأس، وبقي ممسكاً به، ووجدت نفسي أندفع بقوة نحوهما، وقد رأيت الأسد بأم عيني وهو يحاول إدخال الطفل من تلك الثغرة. كان الشاب يشد الطفل من الأمام، والأسد يشده من الخلف، فما كان مني إلا أن أمسكت الطفل من جهة أنياب الأسد وحضنته، غير آبه بضربات أنياب الأسد على يديّ، وشددت مع الشاب بقوة ذلك الجسد الطري المرتبك الذي يفر منه الدم، لنخطف أخيراً الطفل من بين الأنياب".تابع الجد بحزن وصبر ممزوجين بالأمل: كل ذلك حصل في لحظات قليلة. ثم لا أتذكر كيف كنت أصرخ! وماذا كنت أقول! ولا أعرف من أين أتتني تلك القوة، ولماذا لم اسقط منهاراً أمام المشهد. كل ما أذكره، في تلك اللحظات القليلة، أن صورة ابني حلقت في مخيلتي، وقد خطفه الموت من حضننا وهو فتى (اختناق في شاليه في أحد المنتجعات الجبلية في كسروان)، توازت مع صورة حفيدي، في ومضة عين تخيلت فيها حال ابنتي الحامل (م. م.) التي كان يمكن أن يخطف الأسد ابنها.صمت الجد قليلاً، وأكمل سرد تلك الحادثة المؤلمة: حضر صاحب الحديقة إثر صراخنا وصراخ الناس، وقال إن لديه تأميناً على الحديقة، وأنه يفضل أخذ الطفل إلى "مستشفى س."، لكننا آثرنا الذهاب فوراً إلى إحدى مستشفيات بيروت الجامعية، وفي الطريق اتصلت بمدير المستشفى وهو صديق، كي يطلب على الفور جراحاً عاماً وجراح تجميل، وأخبرت زوجتي وابنتي، والدة الطفل، أن (ج. م.) جُرح في يده، ونحن في طريقنا إلى المستشفى، من دون أن أشير إلى أية حادثة. بقينا كل النهار في غرفة العمليات لتضميد جروحه، وقد احتاج الطفل إلى بنج عمومي، ففي جسمه 21 جرحاً، معظمها بليغ، إذ دخل ناب الأسد في يده النضرة عميقاً حتى الجهة الأخرى، وقد حاول الأسد أن يضرب شريان رقبته، لكنه لم يصبه، وكذلك أمسكه من ظهره وفخذه. كان الأمر مؤلماً، لكن الطفل، ولله الحمد، يتابع علاجه حالياً في المنزل".وبصوت متهدج عبّر الجد عن مشاعره المرتبكة: ما زلنا، بعد أكثر من أسبوع، مأخوذين بالصدمة، تنهشنا أحلام مرعبة، نتساءل بذهول؛ ماذا لو لم نستطع إنقاذه؟ أي دمار كان يمكن أن يصيب حياتنا كلنا في العائلة! تخيلوا معي كيف يمكن لشخص أن يرى فلذة كبده يفترسه أسد أمام ناظريه! إنه مشهد مروّع، لا نتمنى أن يجربه أحد!وأكد لنا الجد، أنه أراد أن يخبر الرأي العام اللبناني بهذه الحادثة، لا لسبب شخصي، فقد تقدم والد الطفل، أساساً، بشكوى قانونية ضد أصحاب الحديقة، عن طريق سفارتي بريطانيا وأستراليا اللتين يحمل جنسيتيهما، إنما لينتبه من يقرأ أو يسمع بالحادثة، إلى الخطر الكامن في تلك الحديقة، أو ربما في حدائق أخرى بلبنان، لا تؤمّن حماية كافية لمنع أي خطأ يودي بحياة الأبرياء، خصوصاً الأطفال، وليسأل عن الرقابة المشددة التي نفترض قيامها بالتفتيش المستمر في مثل هذه الحدائق، لتفادي مكامن الخطر. ثم أراد الجد أن يوجه نداء إلى الناشطين في جمعيات الرفق بالحيوان، كي يتنبهوا إلى أن سجن الحيوانات أمر مرفوض في المبدأ، وإن حصل فله أسسه، وعلى الأقل يجب ألا يجوع الأسد المسجون، لدرجة أنه لو أفلت من قفصه، سوف يهجم على الناس، ويتسبب بمجزرة".ولدى مراجعة وزارة الزراعة في التدابير المنوي اتخاذها بحق صاحب حديقة الحيوانات، قال مصدر قانوني في الوزارة إن الملف بيد القضاء وهناك قانون أقره البرلمان اللبناني في العام 2017 يحدد موجبات على مالك حديقة الحيوانات الالتزام بها تحت طائلة سحب الرخصة منه وبينها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الزائرين من أذية الحيوانات ومنع الحيونات من إيذاء المواطنين.أما صاحب حديقة الحيوانات، فقد أكد أنه لولا تحركه هو وعمال الحديقة لكانت وقعت كارثة أكبر، رافضاً تحميله مسؤولية ما حصل.

https://arabic.sputniknews.com/20210416/كان-يربيه-في-منزله-أسد-يفترس-مواطن-سعودي-في-الرياض-1048702300.html

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