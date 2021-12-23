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https://arabic.sputniknews.com/20211223/حريق-ضخم-في-أكبر-منشآت-التكرير-في-أمريكا-فيديو-1054487811.html
حريق ضخم في أكبر منشآت التكرير في أمريكا... فيديو
حريق ضخم في أكبر منشآت التكرير في أمريكا... فيديو
شب حريق ضخم، اليوم الخميس، في مجمع شركة "إكسون"، الذي يعد أحد أكبر منشآت التكرير في الولايات المتحدة. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:11+0000
2021-12-23T13:11+0000
حريق
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وأسفر الحريق الذي شب في مجمع شركة إكسون في بايتاون بولاية تكساس، عن إصابة أربعة أشخاص، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وكشفت شركة إكسون، أن المصابين الأربعة حالتهم مستقرة وإن باقي الأفراد تم التوصل إليهم جميعا ومعرفة أحوالهم.وأشار مسؤول في الشركة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحريق أثَّر على وحدة لإنتاج البنزين.يشار إلى منشأة بايتاون، تضم مصنعا للمواد الكيميائية ومصنعا آخر للمركبات العضوية التي يطلق عليها "الأوليفينات"، بالإضافة إلى رابع أكبر مصفاة لتكرير النفط في الولايات المتحدة، بسعة معالجة تبلغ 560500 برميل يوميا من الخام.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لها، إن "الحريق اندلع في وحدة للمعالجة المائية بمصفاة النفط التي أُغلقت أمس الأربعاء بسبب تسرب في منظومة أنابيب التحويل المساعدة، مضيفة أن المصابين مقاولون كانوا يعملون على إصلاح التسرب".
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حريق

حريق ضخم في أكبر منشآت التكرير في أمريكا... فيديو

13:11 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Нил Уотерс / الذهاب إلى بنك الصورحريق أمريكا
حريق أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Нил Уотерс
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شب حريق ضخم، اليوم الخميس، في مجمع شركة "إكسون"، الذي يعد أحد أكبر منشآت التكرير في الولايات المتحدة.
وأسفر الحريق الذي شب في مجمع شركة إكسون في بايتاون بولاية تكساس، عن إصابة أربعة أشخاص، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وكشفت شركة إكسون، أن المصابين الأربعة حالتهم مستقرة وإن باقي الأفراد تم التوصل إليهم جميعا ومعرفة أحوالهم.
وأشار مسؤول في الشركة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحريق أثَّر على وحدة لإنتاج البنزين.
يشار إلى منشأة بايتاون، تضم مصنعا للمواد الكيميائية ومصنعا آخر للمركبات العضوية التي يطلق عليها "الأوليفينات"، بالإضافة إلى رابع أكبر مصفاة لتكرير النفط في الولايات المتحدة، بسعة معالجة تبلغ 560500 برميل يوميا من الخام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لها، إن "الحريق اندلع في وحدة للمعالجة المائية بمصفاة النفط التي أُغلقت أمس الأربعاء بسبب تسرب في منظومة أنابيب التحويل المساعدة، مضيفة أن المصابين مقاولون كانوا يعملون على إصلاح التسرب".
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