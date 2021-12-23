حريق ضخم في أكبر منشآت التكرير في أمريكا... فيديو
© Sputnik . Нил Уотерс/
شب حريق ضخم، اليوم الخميس، في مجمع شركة "إكسون"، الذي يعد أحد أكبر منشآت التكرير في الولايات المتحدة.
وأسفر الحريق الذي شب في مجمع شركة إكسون في بايتاون بولاية تكساس، عن إصابة أربعة أشخاص، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
Explosion at Exxon Mobil Plant in Texas — four reportedly injured#Texas #Exxon pic.twitter.com/CwLxlF9yPJ— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) December 23, 2021
وكشفت شركة إكسون، أن المصابين الأربعة حالتهم مستقرة وإن باقي الأفراد تم التوصل إليهم جميعا ومعرفة أحوالهم.
وأشار مسؤول في الشركة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحريق أثَّر على وحدة لإنتاج البنزين.
⚡️Explosion at Exxon Mobil Plant in Texas - four reportedly injured— Rhonda Walker (@RhondaSue2008) December 23, 2021
The Baytown facility is the fourth-largest refinery in the US.
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يشار إلى منشأة بايتاون، تضم مصنعا للمواد الكيميائية ومصنعا آخر للمركبات العضوية التي يطلق عليها "الأوليفينات"، بالإضافة إلى رابع أكبر مصفاة لتكرير النفط في الولايات المتحدة، بسعة معالجة تبلغ 560500 برميل يوميا من الخام.
Baytown, Texas: Injuries reported after an explosion at the ExxonMobil facility— TOP USA GENERAL, TOM S. GATES ★ 🦅🇺🇸 (@GatesGeneral) December 23, 2021
Four injured in fire at Exxon's Baytown, Texas plant
— GENERAL TOM S. GATES
Commander of the South China Sea Air Forces
United States of America
★
Thursday, December 23, 2021 TIME 7:15:54 PM pic.twitter.com/KVDee9Aec3
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لها، إن "الحريق اندلع في وحدة للمعالجة المائية بمصفاة النفط التي أُغلقت أمس الأربعاء بسبب تسرب في منظومة أنابيب التحويل المساعدة، مضيفة أن المصابين مقاولون كانوا يعملون على إصلاح التسرب".