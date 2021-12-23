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https://arabic.sputniknews.com/20211223/حنان-ترك-تعلن-إصابتها-وأسرتها-بفيروس-كورونا-1054479113.html
حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا
حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا
كشفت الفنانة المصرية، المعتزلة، حنان ترك، مساء أمس الخميس، إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T10:33+0000
2021-12-23T10:33+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وكتبت حنان ترك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".يشار إلى حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل".ونشرت الفنانة المعتزلة، مقطع فيديو منذ أسابيع، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، مع ابنتيها التوأم مريم ومنى، وظهرت فيه وهي تعد الخبز لهما لتناوله في الإفطار.
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أخبار الفنانين في مصر

حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا

10:33 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / AMR AHMADالفنانة المصرية، حنان ترك، مع المخرج، سعيد حامد، في اليوم الأول من تصوير مسلسل "هانم بنت باشا"، 2009
الفنانة المصرية، حنان ترك، مع المخرج، سعيد حامد، في اليوم الأول من تصوير مسلسل هانم بنت باشا، 2009 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / AMR AHMAD
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كشفت الفنانة المصرية، المعتزلة، حنان ترك، مساء أمس الخميس، إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا.
وكتبت حنان ترك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".
يشار إلى حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل".
ونشرت الفنانة المعتزلة، مقطع فيديو منذ أسابيع، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، مع ابنتيها التوأم مريم ومنى، وظهرت فيه وهي تعد الخبز لهما لتناوله في الإفطار.
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