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https://arabic.sputniknews.com/20211223/حنان-ترك-تعلن-إصابتها-وأسرتها-بفيروس-كورونا-1054479113.html
حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا
حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا
كشفت الفنانة المصرية، المعتزلة، حنان ترك، مساء أمس الخميس، إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T10:33+0000
2021-12-23T10:33+0000
2021-12-23T10:33+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وكتبت حنان ترك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".يشار إلى حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل".ونشرت الفنانة المعتزلة، مقطع فيديو منذ أسابيع، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، مع ابنتيها التوأم مريم ومنى، وظهرت فيه وهي تعد الخبز لهما لتناوله في الإفطار.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا
كشفت الفنانة المصرية، المعتزلة، حنان ترك، مساء أمس الخميس، إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا.
وكتبت حنان ترك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".
يشار إلى
حنان ترك
أعلنت اعتزال التمثيل على الهواء في أغسطس/ آب عام 2012، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل".
ونشرت الفنانة المعتزلة، مقطع فيديو منذ أسابيع، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، مع ابنتيها التوأم مريم ومنى، وظهرت فيه وهي تعد الخبز لهما لتناوله في الإفطار.