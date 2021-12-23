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https://arabic.sputniknews.com/20211223/عبد-اللهيان-الجولة-السابعة-من-مفاوضات-فيينا-حققت-تقدما-مهما-ونقيم-إيجابيا-الموقف-الأوروبي-1054487161.html
عبد اللهيان: الجولة السابعة من مفاوضات فيينا حققت تقدما مهما ونقيم إيجابيا الموقف الأوروبي
عبد اللهيان: الجولة السابعة من مفاوضات فيينا حققت تقدما مهما ونقيم إيجابيا الموقف الأوروبي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن الجولة السابعة من مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي حققت تقدما، مشيرا إلى أن طهران تقيم... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:57+0000
2021-12-23T12:57+0000
2021-12-23T12:57+0000
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، في طهران: "في جولة محادثات فيينا الأخيرة استطعنا أن نعد وثيقة مهمة للتفاوض وحاليا نقيم الموقف الأوروبي بأنه إيجابي".وأعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية الكبرى حول الاتفاق النووي يوم الاثنين المقبل.وقال مورا، عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "محادثات فيينا تستأنف يوم الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر، ستجتمع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة وتحديد الخطوات التالية".
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أخبار إيران
عبد اللهيان: الجولة السابعة من مفاوضات فيينا حققت تقدما مهما ونقيم إيجابيا الموقف الأوروبي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن الجولة السابعة من مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي حققت تقدما، مشيرا إلى أن طهران تقيم إيجابيا الموقف الأوروبي في المحادثات.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، في طهران: "في جولة محادثات فيينا الأخيرة استطعنا أن نعد وثيقة مهمة للتفاوض وحاليا نقيم الموقف الأوروبي بأنه إيجابي".
وأضاف "الجولة السابعة من مفاوضات فيينا حققت تقدما مهما وينبغي رفع العقوبات الظالمة عن بلادنا".
وأعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية الكبرى حول الاتفاق النووي يوم الاثنين المقبل.
وقال مورا، عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "محادثات فيينا تستأنف يوم الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر، ستجتمع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة وتحديد الخطوات التالية".