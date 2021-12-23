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https://arabic.sputniknews.com/20211223/منظومة-مدفعية-روسية-تستخدم-أسلوبا-فريدا-لتدمير-طائرات-العدو-والمخابئ-الأرضية-1054471156.html
منظومة مدفعية روسية تستخدم أسلوبا فريدا لتدمير طائرات العدو والمخابئ الأرضية
منظومة مدفعية روسية تستخدم أسلوبا فريدا لتدمير طائرات العدو والمخابئ الأرضية
تستمر القوات الروسية في اختبار المنظومة المدفعية الجديدة المعروفة باسم "ديريفاتسيا بي في أو". 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T06:39+0000
2021-12-23T06:39+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكشف مصدر صناعي عسكري لـ"سبوتنيك" أن منظومة "ديريفاتسيا بي في أو" المدفعية، وهي مخصصة لمكافحة طائرات العدو، يمكن استخدامها ضد القوات المعادية على الأرض أيضا. ومن أجل ذلك تم تزويد مدفعها بالقذائف الموجهة المميزة المتحكم في تفجيرها التي تستطيع أن تصيب مخابئ العدو التي لا يطالها الضرب المباشر.وأوضح أن كل قذيفة مضبوطة على تفجير نفسها في وقت محدد تصل فيه إلى مكان محدد. وتكون النتيجة أن عدة قذائف تنفجر في الجو فوق موقع محدد لتدمر ما يختبئ خلف طبقة سميكة من التربة.ويُستخدم الأسلوب نفسه لتدمير طائرات العدو المسيرة الصغيرة الحجم، حيث يتم تفجير مجموعة القذائف في الجو في مكان وجود طائرة العدو المسيرة لينهال عليها وما حولها سيل من الشظايا.ويتم تفجير القذائف في وقت يحدده الجهاز المثبت على ماسورة المدفع.وتحتوي منظومة "ديريفاتسيا بي في أو" على آلية القتال ذات المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم وسيارة الشحن وسيارة الإصلاح والصيانة والأجهزة البصرية والإلكترونية الحديثة القادرة على اكتشاف الأهداف الطائرة السريعة والتعرف عليها ومتابعتها.ومن المقرر أن تخضع منظومة "ديريفاتسيا بي في أو" المدفعية المضادة للطائرات للاختبار الرسمي في عام 2022.
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روسيا, رصد عسكري

منظومة مدفعية روسية تستخدم أسلوبا فريدا لتدمير طائرات العدو والمخابئ الأرضية

06:39 GMT 23.12.2021
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مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - منظومة توس -1 (سولنتسيبيوك) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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تستمر القوات الروسية في اختبار المنظومة المدفعية الجديدة المعروفة باسم "ديريفاتسيا بي في أو".
وكشف مصدر صناعي عسكري لـ"سبوتنيك" أن منظومة "ديريفاتسيا بي في أو" المدفعية، وهي مخصصة لمكافحة طائرات العدو، يمكن استخدامها ضد القوات المعادية على الأرض أيضا. ومن أجل ذلك تم تزويد مدفعها بالقذائف الموجهة المميزة المتحكم في تفجيرها التي تستطيع أن تصيب مخابئ العدو التي لا يطالها الضرب المباشر.
وأوضح أن كل قذيفة مضبوطة على تفجير نفسها في وقت محدد تصل فيه إلى مكان محدد. وتكون النتيجة أن عدة قذائف تنفجر في الجو فوق موقع محدد لتدمر ما يختبئ خلف طبقة سميكة من التربة.
ويُستخدم الأسلوب نفسه لتدمير طائرات العدو المسيرة الصغيرة الحجم، حيث يتم تفجير مجموعة القذائف في الجو في مكان وجود طائرة العدو المسيرة لينهال عليها وما حولها سيل من الشظايا.
ويتم تفجير القذائف في وقت يحدده الجهاز المثبت على ماسورة المدفع.
وتحتوي منظومة "ديريفاتسيا بي في أو" على آلية القتال ذات المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم وسيارة الشحن وسيارة الإصلاح والصيانة والأجهزة البصرية والإلكترونية الحديثة القادرة على اكتشاف الأهداف الطائرة السريعة والتعرف عليها ومتابعتها.
ومن المقرر أن تخضع منظومة "ديريفاتسيا بي في أو" المدفعية المضادة للطائرات للاختبار الرسمي في عام 2022.
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