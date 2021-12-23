اغتيال رئيس مجلس بلدي في مدينة درعا السورية إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة

وأضاف المراسل: لدى التوجه إلى مكان التفجير تبين أن التفجير تم عبر عبوة زرعها مجهولون أسفل سيارة رئيس مجلس بلدية (النعيمة)، علاء ضيف الله العبود، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة وتعرض أفراد من عائلته لجروح متفاوتة بينهم زوجته وعمه.وقال أنه إصابة العبود بليغة، ونجم عنها قطع أطرافه السفلية، ليتم على الفور نقله إلى مشفى درعا الوطني ومنه إلى العاصمة دمشق، ليفارق الحياة قبيل وصوله إلى العاصمة متأثراً بإصابته.وكان مسلحون قد حاولوا قبل عدة أشهر استهداف العبود بإطلاق النار عليه في البلدة النعيمة دون أن يصب بأذى حينها.وفي التاسع من شهر كانون الحالي، اغتال مجهولون باغتيال مأمون الجباوي نائب رئيس مجلس بلدية إنخل بريف درعا الشمالي، بإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين امام مقر عمله فيما سبق ذلك في شهر حزيران الماضي اغتيال رئيس بلدية عتمان فيصل عوض علوه من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا عليه النار أثناء قيامه بجلب بعض الأدوية في أحدى الصيدليات في بلدة عتمان المحاذية لمدينة درعا.فيما وثقنا في شهر كانون الثاني اغتيال رئيس مجلس بلدية ناحتة ممدوح فخر المفعلاني بإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أمام منزلة في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي وفارق الحياة على أثر ذلك.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة درعا بوقوع إنفجار هز مدينة درعا، صباح اليوم الخميس، في حي الكاشف بمدينة درعا، لتبين أنه عملية ناجم عن عملية اغتيال لرئيس مجلس بدلي في المحافظة.
وأضاف المراسل: لدى التوجه إلى مكان التفجير تبين أن التفجير تم عبر عبوة زرعها مجهولون أسفل سيارة رئيس مجلس بلدية (النعيمة)، علاء ضيف الله العبود، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة وتعرض أفراد من عائلته لجروح متفاوتة بينهم زوجته وعمه.
وقال أنه إصابة العبود بليغة، ونجم عنها قطع أطرافه السفلية، ليتم على الفور نقله إلى مشفى درعا الوطني ومنه إلى العاصمة دمشق، ليفارق الحياة قبيل وصوله إلى العاصمة متأثراً بإصابته.
اغتيال رئيس مجلس بلدي في مدينة درعا وإصابة أفراد عائلته
وكان مسلحون قد حاولوا قبل عدة أشهر استهداف العبود بإطلاق النار عليه في البلدة النعيمة دون أن يصب بأذى حينها.
وفي التاسع من شهر كانون الحالي، اغتال مجهولون باغتيال مأمون الجباوي نائب رئيس مجلس بلدية إنخل بريف درعا الشمالي، بإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين امام مقر عمله فيما سبق ذلك في شهر حزيران الماضي اغتيال رئيس بلدية عتمان فيصل عوض علوه من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا عليه النار أثناء قيامه بجلب بعض الأدوية في أحدى الصيدليات في بلدة عتمان المحاذية لمدينة درعا.
فيما وثقنا في شهر كانون الثاني اغتيال رئيس مجلس بلدية ناحتة ممدوح فخر المفعلاني بإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أمام منزلة في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي وفارق الحياة على أثر ذلك.