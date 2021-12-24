https://arabic.sputniknews.com/20211224/أما-آن-لبهجته-أن-تعود-كريسماس-السوريين-على-الشمعة-صور-1054531748.html

أما آن لبهجته أن تعود... كريسماس السوريين على الشمعة... صور

أما آن لبهجته أن تعود... كريسماس السوريين على الشمعة... صور

تخبرنا الحكايات أن بعض الأسر كانت تعتمد سابقا طقوسا خاصة تمهيدا لقدوم عيد الميلاد المجيد، لإدخال البهجة على قلوب الأطفال ‏بشكل خاص. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T20:29+0000

2021-12-24T20:29+0000

2021-12-24T20:44+0000

العالم العربي

مجتمع

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054531588_0:0:1720:969_1920x0_80_0_0_14ee8e5ef85b89f50373715e95a6b203.jpg

ومن هذه الطقوس ما يعرف بـ"تقويمات مجيء المسيح"، التي تعتمد على صنع لوح قماشي أشبه بـ"روزنامة" تحوي على ‏‎24‎‏ نافذة أو جيبا صغيرا، كل منها تمثل يوما وتحمل داخلها هدية صغيرة يأخذها الطفل ويحسب كم يوما بقي لعيد الميلاد.‏ولم تكن قصة "تقويمات مجيء المسيح" تختلف كثيرا في سوريا من حيث الشكل، إذ حضّر لنا القدر منذ عام 2011 لوحا قماشيا أيضا فيه عدد غير محدد من النوافذ، وكل منها يمثل عاما كاملا، إلا أن الفرق الجوهري هنا أن كل نافذة لا تحمل بالضرورة هدية كما تفعل للأطفال، فكانت تحمل أحيانا حروبا، وأحياناً أخرى أزمات اقتصادية واجتماعية ونفسيّة وصحيّة أيضاً، مرّة يتلقاها السوريون دفعة واحدة، ومرة على التوالي، كل عام أزمة!يمر اليوم عيد الميلاد المجيد على السوريين، رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تمنعهم من الاحتفال بالأعياد حتى ولو بأقل الإمكانيات المتاحة، فنجد زينة عيد الميلاد تملأ شوارع دمشق، والأشجار تزيدها تألقا، و"السانتا كلوز" صاحب البدلة الحمراء يجول في الشوارع ويحمل كيس الهدايا في يدٍ والجرس في يدٍ أخرى، ما يعكس أن هؤلاء السوريون توّاقين للفرح والمحبة.شاهدٌ على الأعياد"كانت أعيادنا تقتصر على الصلوات فقط خلال سنوات الحرب" يقول الأب رأفت أبو النصر لـ"سبوتنيك": "فلم يكن أحدا يجرؤ على الخروج من منزله بغرض الاحتفال وذلك بسبب القذائف الإرهابية القادمة من المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية المسلحة"، لافتا إلى أنه خلال تلك السنوات لم تشهد الشوارع أي مظهر من مظاهر البهجة والأنشطة التمهيدية للأعياد من كرنفالات واستعراضات ولقاءات خيرية.هجرة الشباب واحتفالات "سكايب"ويرى الأب أبو النصر أن "الأعياد اليوم تفتقد إلى العنصر الحيوي فيها وهو وجود الشباب، وذلك بسبب نزيف هجرة الشباب الذي طعن في المجتمع السوري، لافتا إلى أن غالبية الأسر اليوم حزينة، إذ أن بعض الآباء والأمهات لم يلتقوا أولادهم منذ عدة أعوام، والبعض الآخر ذهبوا للعيش في دور المسنين لغياب دور الرعاية لأولادهم، كما أن الاحتفالات في بعض الأسر تحوّلت إلى "السكايب" و"فيسبوك" للتواصل مع الأبناء في بلاد الاغتراب".وأردف أن "الوضع الاقتصادي يعد أهم الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب للهجرة، ما أفقد العيد رونقه وسعادته وفرحه".تعاونٌ في البهجةويشير أبو النصر إلى "وجود جانب إيجابي في أعياد السوريين لا يمكن إغفاله وهو مشاركة المجتمع الأهلي في إعادة البسمة للأسر السورية في هذا العيد، عن طريق إطلاق حملات لتوزيع الحلويات والهدايا لتخفيف الأعباء، ومشاركة بعض الجوقات بإقامة حفلات للأطفال والكبار، للإبقاء على بعض الطقوس التي اعتادها السوريون في سنواتهم السابقة".من شارع دمشقوفي لقاءات مع المواطنين، يقول طارق أبو عسلي: "يختلف هذا العيد عن السنوات السابقة بعدة مجالات، فمثلا لم تكن الأوضاع بالمجمل جيدة بالنسبة للناس، ولكن نجد أن الغالبية اليوم قادرة على خلق الحالة الخاصة التي تستطيع من خلالها أن تتفاعل وتعيش"، مؤكدا أن "الإحباط واليأس قد يصيب الكثير من الناس بالطبع، ولكن هناك سبب دفع السوريين للاستمرار خلال عشر سنوات، فمن غير المعقول التوقف اليوم، بل يجب الإكمال بشكل أقوى".وأضاف: "سافر الكثير ونحن بقينا نحتفل هنا، فمن أراد العودة من السفر فنحن ننتظره للاحتفال سويّة".على الشمعة!"سنحتفل في العيد مع العائلة على الشمعة"، يقول أحد المواطنين في حي باب توما الدمشقي، متمنيا أن يكون العيد القادم أفضل، وأن تزول الأوجاع عن الشعب لأنه لا يستحقها، معبرا عن حزنه على من سافر من الأحبّة وهاجر إلى بلدان أخرى.أما داني نادر فكان متفائلا في العيد معتبرا أن "الوضع جيد جدا، فهناك إقبال كبير على الاحتفال من قبل المواطنين، ورغبة منهم بالخروج لممارسة طقوس الأعياد"، بحسب قوله.وتابع: "ما زلنا نحافظ على الاندماج في أعيادنا، وأتمنى أن يكون الوضع الاقتصادي في العام القادم أفضل".سنوات عجاف مرت على السوريين، بسبب عدم الاستقرار الأمني الذي تسبّبته الجماعات الإرهابية التي انتشرت في البلاد خلال السنوات السابقة، والتي لا تزال إلى اليوم موجودة في بعض المحافظات، فلا نعرف متى سيصل السوريون إلى النافذة الأخيرة والتي ستكون حتما نافذة الفرج، لكون "كل ظلامٍ يتبعه فجرٌ"، هكذا يقول المتفائلون.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/احتفالية-كريسماس-تتحول-إلى-أضخم-ناشر-لعدوى-أوميكرون-خارج-جنوب-أفريقيا-1053556387.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, مجتمع, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك