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إصابة بطريرك الأرثوذكس بارثولوميو بـ"كوفيد-19"
إصابة بطريرك الأرثوذكس بارثولوميو بـ"كوفيد-19"
أعلن المكتب الصحفي للبطريركية المسكونية، اليوم الجمعة، أن البطريرك المسكوني بارثولوميو، ثبتت إصابته بكوفيد-19. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T16:56+0000
2021-12-24T16:56+0000
العالم
تركيا
بطريرك
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وبحسب رويترز، فقد أشار المكتب الصحفي في بيان له، إلى أن البطريرك بارثولوميو (81 عاما)، وهو الزعيم الروحي لنحو 300 مليون مسيحي أرثوذكسي حول العالم، والذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، كان قد تلقى تطعيما كاملا ضد المرض وأنه يعاني فقط من أعراض خفيفة.
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العالم, تركيا, بطريرك

إصابة بطريرك الأرثوذكس بارثولوميو بـ"كوفيد-19"

16:56 GMT 24.12.2021
© flickr.com / archer10 (Dennis) REPOSTINGمتحف "آيا صوفيا" في إسطنبول
متحف آيا صوفيا في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© flickr.com / archer10 (Dennis) REPOSTING
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أعلن المكتب الصحفي للبطريركية المسكونية، اليوم الجمعة، أن البطريرك المسكوني بارثولوميو، ثبتت إصابته بكوفيد-19.
وبحسب رويترز، فقد أشار المكتب الصحفي في بيان له، إلى أن البطريرك بارثولوميو (81 عاما)، وهو الزعيم الروحي لنحو 300 مليون مسيحي أرثوذكسي حول العالم، والذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، كان قد تلقى تطعيما كاملا ضد المرض وأنه يعاني فقط من أعراض خفيفة.
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