تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/الإمارات-تمنع-دخول-المسافرين-القادمين-إليها-من-4-دول-أفريقية-1054509796.html
الإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية
الإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية
أعلنت السلطات الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T07:08+0000
2021-12-24T07:08+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104160/89/1041608957_0:258:4961:3049_1920x0_80_0_0_b25cfe47dd2e26d83f3223fe156a747f.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يشمل القرار دول كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، ونيجيريا، وينفذ القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 25 ديسمبرالجاري.وأشارت الوكالة إلى تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا أيضا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات.وأوضحت أنه سيتم استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة منهم إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.وسيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصا سريعا (Rapid-PCR) في المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.ويتطلب من مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.ويشترط على المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول الأخرى لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الإمارات.بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوكالة عن تشديد قيود السفر للقادمين من أوغندا وغانا عبر رحلات الطيران المباشرة أو الترانزيت حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع (Rapid-PCR) في المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة.كما أكدت الوكالة أيضا منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/الإمارات-تعلن-تطعيم-916-من-سكانها-بجرعتي-لقاح-كورونا-1054509081.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104160/89/1041608957_276:0:4685:3307_1920x0_80_0_0_10e58b1159ef827496616dbf88061bce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية

07:08 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / STRINGER مطار دبي الدولي، الإمارات
 مطار دبي الدولي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / STRINGER
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يشمل القرار دول كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، ونيجيريا، وينفذ القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 25 ديسمبرالجاري.
وأشارت الوكالة إلى تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا أيضا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات.
وأوضحت أنه سيتم استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.
كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة منهم إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
الإمارات تعلن تطعيم 91.6% من سكانها بجرعتي لقاح كورونا
06:44 GMT
وسيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصا سريعا (Rapid-PCR) في المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.
ويتطلب من مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.
ويشترط على المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول الأخرى لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوكالة عن تشديد قيود السفر للقادمين من أوغندا وغانا عبر رحلات الطيران المباشرة أو الترانزيت حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع (Rapid-PCR) في المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة.
كما أكدت الوكالة أيضا منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:49 GMTصحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
07:46 GMTرئيس كوريا الجنوبية يوضح لماذا عفا عن الرئيسة السابقة المحكومة بـ20 عاما؟
07:31 GMTمحكمة تركية تقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة.. والسبب "غولن" و "العمال الكردستاني"
07:26 GMTالمرزوقي: الدولة العميقة من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الرئاسة.. فيديو
07:25 GMTطبيبة نفسية توضح أسباب السير أثناء النوم عند الأطفال
07:08 GMTالإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية
06:57 GMTأوكرانيا تُلزم جميع النساء بالمثول في مكاتب التجنيد العسكري في البلاد
06:55 GMTالكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
06:52 GMTالكويت تمنع مواطنيها الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد إلا بشرط
06:46 GMTإعلام: أشهر مقاتلة أمريكية لا تستطيع الصمود أمام الأسلحة الروسية
06:44 GMTالإمارات تعلن تطعيم 91.6% من سكانها بجرعتي لقاح كورونا
06:43 GMTالخارجية الروسية لـ"سبوتنيك":جميع تدريبات حلف الناتو في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا
06:41 GMTإيران تكشف ميزات صواریخ كروز البحرية الجديدة
06:38 GMTوزير الصحة الأردني يعلن إتاحة أقراص فايزر لفئتين فقط
06:34 GMTباحث يكشف عن وضع الولايات المتحدة الحقيقي
06:31 GMTاكتشاف بكتيريا تحول النفط إلى غاز طبيعي
05:32 GMTلافروف: نهج واشنطن غير الودي تجاه موسكو يخلق أجواء سامة تحول دون التواصل الهادئ
05:29 GMTطوكيو واليابان تضعان خطة لمواجهة أي طارئ في تايوان
04:22 GMTمصرع 32 شخصا جراء حريق عبارة في بنغلاديش
03:23 GMTرئيس كوريا الجنوبية يعفو عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد