https://arabic.sputniknews.com/20211224/الإمارات-تمنع-دخول-المسافرين-القادمين-إليها-من-4-دول-أفريقية-1054509796.html

الإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية

الإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية

أعلنت السلطات الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين... 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T07:08+0000

2021-12-24T07:08+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يشمل القرار دول كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، ونيجيريا، وينفذ القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 25 ديسمبرالجاري.وأشارت الوكالة إلى تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا أيضا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات.وأوضحت أنه سيتم استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة منهم إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.وسيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصا سريعا (Rapid-PCR) في المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.ويتطلب من مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.ويشترط على المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول الأخرى لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الإمارات.بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوكالة عن تشديد قيود السفر للقادمين من أوغندا وغانا عبر رحلات الطيران المباشرة أو الترانزيت حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع (Rapid-PCR) في المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة.كما أكدت الوكالة أيضا منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/الإمارات-تعلن-تطعيم-916-من-سكانها-بجرعتي-لقاح-كورونا-1054509081.html

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم