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https://arabic.sputniknews.com/20211224/البابا-فرنسيس-يحتفل-بالقداس-عشية-الكريسماس-وسط-زيادة-انتشار-كورونا-في-إيطاليا-فيديو-1054532288.html
البابا فرنسيس يحتفل بالقداس عشية الكريسماس وسط زيادة انتشار كورونا في إيطاليا... فيديو
البابا فرنسيس يحتفل بالقداس عشية الكريسماس وسط زيادة انتشار كورونا في إيطاليا... فيديو
احتفل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الجمعة، بالقداس عشية عيد الميلاد في كنيسة القديس بطرس، ‏أمام ما يقدر بنحو 1500 شخص.‏ 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T21:35+0000
2021-12-24T21:35+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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واستمر البابا فرنسيس في القداس، على الرغم من عودة ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا، وهو ما دفع الفاتيكان إلى توفير لقاح جديد لموظفيه، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وشارك البابا فرنسيس الثاني في قداس عيد الميلاد دون ارتدائه قناعا طبيا، ببينما غنت جوقة كنيسة سيستين "نويل" في بداية عطلة عيد الميلاد بالفاتيكان، التي تحيي ذكرى ميلاد المسيح في مذود في بيت لحم.ولليوم الثاني على التوالي، سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، رقما قياسيا جديدا لإصابات فيروس (كوفيد-19)، مع 50599 حالة إصابة جديدة، بينما توفي 141 شخصا آخر، ليرتفع العدد الرسمي للقتلى في إيطاليا إلى 136386.وفرض وزير خارجية الفاتيكان، أمس الخميس، تفويضا جديدا للقاح على جميع موظفي الفاتيكان، باستثناء أولئك الذين تعافوا من فيروس "كورونا" المستجد.وفي السابق، كان يجب تطعيم الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر فقط، مثل العاملين في متاحف الفاتيكان والحرس السويسري، بينما كان بإمكان الآخرين الوصول إلى مكاتبهم بعد خضوعهم لاختبارات منتظمة.
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس يحتفل بالقداس عشية الكريسماس وسط زيادة انتشار كورونا في إيطاليا... فيديو

21:35 GMT 24.12.2021
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANEالبابا فرنسيس الثاني يقبل تمثال الطفل يسوع أثناء احتفاله بالقداس الإلهي ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021
البابا فرنسيس الثاني يقبل تمثال الطفل يسوع أثناء احتفاله بالقداس الإلهي ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
البابا فرنسيس الثاني يقبل تمثال الطفل يسوع أثناء احتفاله بالقداس الإلهي ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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احتفل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الجمعة، بالقداس عشية عيد الميلاد في كنيسة القديس بطرس، ‏أمام ما يقدر بنحو 1500 شخص.‏
واستمر البابا فرنسيس في القداس، على الرغم من عودة ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا، وهو ما دفع الفاتيكان إلى توفير لقاح جديد لموظفيه، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وشارك البابا فرنسيس الثاني في قداس عيد الميلاد دون ارتدائه قناعا طبيا، ببينما غنت جوقة كنيسة سيستين "نويل" في بداية عطلة عيد الميلاد بالفاتيكان، التي تحيي ذكرى ميلاد المسيح في مذود في بيت لحم.
ولليوم الثاني على التوالي، سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، رقما قياسيا جديدا لإصابات فيروس (كوفيد-19)، مع 50599 حالة إصابة جديدة، بينما توفي 141 شخصا آخر، ليرتفع العدد الرسمي للقتلى في إيطاليا إلى 136386.
وفرض وزير خارجية الفاتيكان، أمس الخميس، تفويضا جديدا للقاح على جميع موظفي الفاتيكان، باستثناء أولئك الذين تعافوا من فيروس "كورونا" المستجد.
وفي السابق، كان يجب تطعيم الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر فقط، مثل العاملين في متاحف الفاتيكان والحرس السويسري، بينما كان بإمكان الآخرين الوصول إلى مكاتبهم بعد خضوعهم لاختبارات منتظمة.
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