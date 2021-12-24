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https://arabic.sputniknews.com/20211224/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيكجميع-تدريبات-حلف-الناتو-في-أوكرانيا-تحمل-اتجاها-معاديا-لروسيا--1054508961.html
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك":جميع تدريبات حلف الناتو في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك":جميع تدريبات حلف الناتو في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا
أعلن رئيس القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكيي بوليشُوك، اليوم الجمعة، أن جميع تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا تحمل... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T06:43+0000
2021-12-24T06:43+0000
روسيا
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وأشار بوليشوك لوكالة سبوتنيك إلى أنه في عام 2021 عقدت سبع مناورات مشتركة بين كييف ودول حلف شمال الأطلسي، بما فيها، مناورات "ديفيندر يوروب"، والتي تعد أكبر مناورة خلال ربع قرن.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن المباحثات بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو إلى حلف الناتو والولايات المتحدة، ستبدأ أوائل العام القادم، واصفا الرد الأميركي على المبادرات الروسية الجديدة بأنه "مهني".وأشار إلى أن موسكو تعتزم، في كانون الثاني/يناير القادم، تفعيل منصة تفاوضية، لمناقشة المقترحات الروسية بشأن إبرام اتفاقية أمنية مع الناتو.وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/لافروف-نهج-واشنطن-غير-الودي-تجاه-موسكو-يخلق-أجواء-سامة-تحول-دون-التواصل-الهادئ--1054508344.html
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الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك":جميع تدريبات حلف الناتو في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا

06:43 GMT 24.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن رئيس القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكيي بوليشُوك، اليوم الجمعة، أن جميع تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا.
وأشار بوليشوك لوكالة سبوتنيك إلى أنه في عام 2021 عقدت سبع مناورات مشتركة بين كييف ودول حلف شمال الأطلسي، بما فيها، مناورات "ديفيندر يوروب"، والتي تعد أكبر مناورة خلال ربع قرن.
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نطاق مناورات أوكرانيا وحلف الناتو والمنطقة التي تشملها ومدتها الزمنية في تزايد... جميع التدريبات تربطها فكرة واحدة وتحمل اتجاها معاديا لروسيا".
أليكيي بوليشُوك
رئيس القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن المباحثات بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو إلى حلف الناتو والولايات المتحدة، ستبدأ أوائل العام القادم، واصفا الرد الأميركي على المبادرات الروسية الجديدة بأنه "مهني".
وأشار إلى أن موسكو تعتزم، في كانون الثاني/يناير القادم، تفعيل منصة تفاوضية، لمناقشة المقترحات الروسية بشأن إبرام اتفاقية أمنية مع الناتو.
وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
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