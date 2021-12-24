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https://arabic.sputniknews.com/20211224/الطوائف-المسيحية-تبدأ-احتفالات-عيد-الميلاد-في-مدينة-بيت-لحم-فيديو-1054520052.html
الطوائف المسيحية تبدأ احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم... فيديو
الطوائف المسيحية تبدأ احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم... فيديو
بدأت الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي (الكاثوليك والبروتستانت)، اليوم الجمعة، احتفالاتها بعيد الميلاد، مع التقيد بالبروتوكول الصحي المعلن من... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T12:16+0000
2021-12-24T12:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
أعياد الميلاد
بيت لحم
فيروس كورونا
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وتزينت شوارع وأحياء مدينة بيت لحم، لاسيما ساحة المهد قبالة كنيسة المهد؛ وهي المكان، الذي يُعتقد أن السيد المسيح وُلد فيه، قبل نحو 2022 عاما.وبسبب جائحة كورونا اقتصرت المشاركة على الصلوات واحتفالات الفلسطينيين من كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، والمواطنين المسيحيين العرب في إسرائيل؛ الذين جاؤوا بأعداد كبيرة ليلة إضاءة شجرة الميلاد.وفي هذا اليوم ستكون ساحة المهد حاضنة لذروة الاحتفالات، من خلال دخول الفرق الكشفية ووصول موكب البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، إيذانا بانطلاق الأعياد.
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أخبار فلسطين اليوم, أعياد الميلاد, بيت لحم, فيروس كورونا

الطوائف المسيحية تبدأ احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم... فيديو

12:16 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 12:17 GMT 24.12.2021)
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAمراسم الاحتفال بمناسبة إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة مانجر (ساحة كنيسة المهد) في في بيت لحم، الضفة الغربية، 30 نوفمبر 2019
مراسم الاحتفال بمناسبة إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة مانجر (ساحة كنيسة المهد) في في بيت لحم، الضفة الغربية، 30 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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بدأت الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي (الكاثوليك والبروتستانت)، اليوم الجمعة، احتفالاتها بعيد الميلاد، مع التقيد بالبروتوكول الصحي المعلن من الحكومة الفلسطينية، على خلفية جائحة كورونا.
وتزينت شوارع وأحياء مدينة بيت لحم، لاسيما ساحة المهد قبالة كنيسة المهد؛ وهي المكان، الذي يُعتقد أن السيد المسيح وُلد فيه، قبل نحو 2022 عاما.
وبسبب جائحة كورونا اقتصرت المشاركة على الصلوات واحتفالات الفلسطينيين من كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، والمواطنين المسيحيين العرب في إسرائيل؛ الذين جاؤوا بأعداد كبيرة ليلة إضاءة شجرة الميلاد.
وفي هذا اليوم ستكون ساحة المهد حاضنة لذروة الاحتفالات، من خلال دخول الفرق الكشفية ووصول موكب البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، إيذانا بانطلاق الأعياد.
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