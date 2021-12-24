الطوائف المسيحية تبدأ احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم... فيديو

وتزينت شوارع وأحياء مدينة بيت لحم، لاسيما ساحة المهد قبالة كنيسة المهد؛ وهي المكان، الذي يُعتقد أن السيد المسيح وُلد فيه، قبل نحو 2022 عاما.وبسبب جائحة كورونا اقتصرت المشاركة على الصلوات واحتفالات الفلسطينيين من كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، والمواطنين المسيحيين العرب في إسرائيل؛ الذين جاؤوا بأعداد كبيرة ليلة إضاءة شجرة الميلاد.وفي هذا اليوم ستكون ساحة المهد حاضنة لذروة الاحتفالات، من خلال دخول الفرق الكشفية ووصول موكب البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، إيذانا بانطلاق الأعياد.
بدأت الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي (الكاثوليك والبروتستانت)، اليوم الجمعة، احتفالاتها بعيد الميلاد، مع التقيد بالبروتوكول الصحي المعلن من الحكومة الفلسطينية، على خلفية جائحة كورونا.
وتزينت شوارع وأحياء مدينة بيت لحم، لاسيما ساحة المهد قبالة كنيسة المهد؛ وهي المكان، الذي يُعتقد أن السيد المسيح وُلد فيه، قبل نحو 2022 عاما.
وبسبب جائحة كورونا اقتصرت المشاركة على الصلوات واحتفالات الفلسطينيين من كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، والمواطنين المسيحيين العرب في إسرائيل؛ الذين جاؤوا بأعداد كبيرة ليلة إضاءة شجرة الميلاد. وفي هذا اليوم ستكون ساحة المهد حاضنة لذروة الاحتفالات، من خلال دخول الفرق الكشفية ووصول موكب البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، إيذانا بانطلاق الأعياد.