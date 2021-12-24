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اليابان تفتح باب تعاون شامل مع تايوان... هل ترد الصين؟
اليابان تفتح باب تعاون شامل مع تايوان... هل ترد الصين؟
على الرغم من أن اليابان وتايوان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، إلا أنهما تحافظان على علاقات وثيقة غير رسمية. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-24T11:40+0000
اليابان
الصين
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اتفق الحزبان الحاكمان في تايوان واليابان، اليوم الجمعة، على الحفاظ على "تعاون شامل" بشأن أشباه الموصلات وإقامة اتصالات منتظمة؛ وفقا لرويترز.الاتفاق الذي جاء عقب محادثات فعلية بين الحكومتين، ربما يؤرق بكين، التي يشترك كلا البلدين في مخاوفهم منها، لا سيما بسبب زيادة أنشطتها العسكرية بالقرب من البلدين.وصرح تشيو تشيه وي، النائب عن حزب بي دي بي، للصحفيين بأن الرقائق لم تكن مشكلة للصناعة اليابانية فقط، التي واجهت مثل بقية العالم نقصًا في أشباه الموصلات، ولكنها أيضًا مشكلة تتعلق بالسلامة ضد الصين.وقال "اتفق الجانبان على أنه سيكون هناك المزيد من التعاون في المستقبل في سلاسل توريد الرقائق، وسيكون هناك إطار كامل، ونظام لتعاون شامل في أشباه الموصلات والصناعات الأخرى التي يوليها البلدان أهمية".وقال أكيماسا إيشيكاوا، النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي شارك في الاجتماع: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتعامل مع نقص أشباه الموصلات في الوقت الحالي، لكن يجب توسيع مجالات التعاون مع تقدمنا".وأردف "سيكون أحد التحديات الرئيسية هو كيفية اجتماع الدول الثلاث معًا استجابةً لاستثمارات الصين في مجال التكنولوجيا الفائقة".
https://arabic.sputniknews.com/20210604/اليابان-تغضب-الصين-وترسل-أكثر-من-مليون-جرعة-لقاح-كورونا-إلى-تايوان-1049162161.html
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اليابان, الصين

اليابان تفتح باب تعاون شامل مع تايوان... هل ترد الصين؟

11:35 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 11:40 GMT 24.12.2021)
© KYODOعمال يقومون بتحميل حاويات تحتوي على لقاحات ضد فيروس "كورونا" المستجد إلى طائرة قبل إقلاع الطائرة المتجهة نحو تايوان في مطار ناريتا الدولي في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 4 يونيو/ حزيران 2021
عمال يقومون بتحميل حاويات تحتوي على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى طائرة قبل إقلاع الطائرة المتجهة نحو تايوان في مطار ناريتا الدولي في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 4 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© KYODO
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على الرغم من أن اليابان وتايوان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، إلا أنهما تحافظان على علاقات وثيقة غير رسمية.
اتفق الحزبان الحاكمان في تايوان واليابان، اليوم الجمعة، على الحفاظ على "تعاون شامل" بشأن أشباه الموصلات وإقامة اتصالات منتظمة؛ وفقا لرويترز.
عمال يقومون بتحميل حاويات تحتوي على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى طائرة قبل إقلاع الطائرة المتجهة نحو تايوان في مطار ناريتا الدولي في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 4 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2021
اليابان تغضب الصين وترسل أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا إلى تايوان
4 يونيو, 16:29 GMT
الاتفاق الذي جاء عقب محادثات فعلية بين الحكومتين، ربما يؤرق بكين، التي يشترك كلا البلدين في مخاوفهم منها، لا سيما بسبب زيادة أنشطتها العسكرية بالقرب من البلدين.

وقد عقدت المحادثات، التي حضرها اثنان من المشرعين رفيعي المستوى من كل من الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان، والحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، عبر الإنترنت وتتبع المشاورات الأولية في أواخر أغسطس/ آب الماضي.

وصرح تشيو تشيه وي، النائب عن حزب بي دي بي، للصحفيين بأن الرقائق لم تكن مشكلة للصناعة اليابانية فقط، التي واجهت مثل بقية العالم نقصًا في أشباه الموصلات، ولكنها أيضًا مشكلة تتعلق بالسلامة ضد الصين.
وقال "اتفق الجانبان على أنه سيكون هناك المزيد من التعاون في المستقبل في سلاسل توريد الرقائق، وسيكون هناك إطار كامل، ونظام لتعاون شامل في أشباه الموصلات والصناعات الأخرى التي يوليها البلدان أهمية".
قال مسؤولون يابانيون إنهم اتفقوا مع الجانب التايواني على أنهم والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون لبناء سلاسل إمداد مرنة في مجالات مثل أشباه الموصلات.
وقال أكيماسا إيشيكاوا، النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي شارك في الاجتماع: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتعامل مع نقص أشباه الموصلات في الوقت الحالي، لكن يجب توسيع مجالات التعاون مع تقدمنا".
وأردف "سيكون أحد التحديات الرئيسية هو كيفية اجتماع الدول الثلاث معًا استجابةً لاستثمارات الصين في مجال التكنولوجيا الفائقة".
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