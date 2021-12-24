بوتين: ملتزمون بتوريد الغاز لأوروبا والخلل عندهم

بوتين: ملتزمون بتوريد الغاز لأوروبا والخلل من عندهم
بوتين: ملتزمون بتوريد الغاز لأوروبا والخلل من عندهم
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لم تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأنها ما تزال تضخ الكميات المتفق عليها.وأوضح بوتين: الإمارات تطلق مشروعا للطاقة الخضراء فريدا من نوعهأعلنت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" أن ائتلافا يضم ثلاث شركات فاز بمشروع إماراتي لإنشاء وتشغيل شبكة لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر.وحول أهمية هذا المشروع قال المحلل الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي لـ"قوانين الاقتصاد: التفاصيل في الملف الصوتي
نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "قوانين الاقتصاد": بوتين يتحدث عن التعاون مع أوروبا في مجال الغاز، الإمارات تطلق مشروع إنشاء شبكة لنقل الطاقة تحت البحر، بمساعدة البنوك هل تنجح خطة أردوغان في دعم الليرة؟
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لم تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأنها ما تزال تضخ الكميات المتفق عليها.
وأوضح بوتين:
"تلتزم "غازبروم" بإمداد أوروبا بحجم الغاز الكامل المتفق عليه في العقد، بل هناك أيضا زيادة بحوالي 12-20% باتجاه الأماكن البعيدة، الموردون الأمريكيون يمتنعون عن توفير كميات كبيرة من الغاز للسوق الأوروبية ويحولون حوالي 14 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أخرى كأمريكا اللاتينية، والبرازيل، وآسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان، لأن ثمنه هناك أعلى، يتهموننا بأننا منذ يومين أوقفنا توريد الغاز عبر خط أنابيب (يامال-أوروبا)، وهذا الاتهام لا يمكن السكوت عليه لأن السبب في ذلك ليس غازبروم وإنما الشركات الأخرى الألمانية والفرنسية التي لم تقدم أي طلبات للشراء عبر هذا الخط."
الإمارات تطلق مشروعا للطاقة الخضراء فريدا من نوعه
أعلنت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" أن ائتلافا يضم ثلاث شركات فاز بمشروع إماراتي لإنشاء وتشغيل شبكة لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر.
وحول أهمية هذا المشروع قال المحلل الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي لـ"قوانين الاقتصاد:
"المشروع ضخم وواعد وتبلغ تكلفته حوالي 3.6 مليارات دولاروهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيقلل من الانبعاثات الكربونية ضمن رؤية الإمارات للتوجه نحو الطاقة الخضراء، ويوجد دول أخرى في المنطقة تسعى لتنفيذ مشاريع مشابهة كمصر والسعودية وقطر وإسرائيل وهذا سيسهم بشكل كبير في الحد من التغير المناخي."