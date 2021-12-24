طوكيو واليابان تضعان خطة لمواجهة أي طارئ في تايوان

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية نقلا عن مصادر خاصة أن القوات المسلحة اليابانية والأمريكية وضعتا مسودة خطة لعملية مشتركة للتعامل مع طارئ محتمل في تايوان وسط التوتر المتزايد بين الجزيرة والصين.وأوضحت "كيودو" إنه بمقتضى الخطة، ستنشئ قوات مشاة البحرية الأمريكية قواعد مؤقتة بسلسلة جزر نانسي الممتدة من كيوشو، وهي واحدة من جزر اليابان الأربع الرئيسية، إلى تايوان، وذلك في المرحلة الأولى من حدوث أمر طارئ في تايوان، كما ستنشر قوات. وأضافت أن القوات المسلحة اليابانية ستقدم دعما لوجستيا يشمل مثلا الذخيرة والوقود.وذكرت وكالة الأنباء أن اليابان، الحاكم الاستعماري السابق لتايوان، والولايات المتحدة ستتوصلان على الأرجح إلى اتفاق على بدء صياغة خطة رسمية خلال اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع بالبلدين اوائل العام المقبل.ولم يتسن الحصول إلى الآن على تعليق من المسؤولين بوزارة الدفاع اليابانية.
أفادت وسائل إعلام يابانية، يوم أمس الجمعة، أن طوكيو وواشنطن تعملان على وضع خطة لمواجهة أي طارئ قد يحدث في تايوان.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية نقلا عن مصادر خاصة أن القوات المسلحة اليابانية والأمريكية وضعتا مسودة خطة لعملية مشتركة للتعامل مع طارئ محتمل في تايوان وسط التوتر المتزايد بين الجزيرة والصين.
وأوضحت "كيودو" إنه بمقتضى الخطة، ستنشئ قوات مشاة البحرية الأمريكية قواعد مؤقتة بسلسلة جزر نانسي الممتدة من كيوشو، وهي واحدة من جزر اليابان الأربع الرئيسية، إلى تايوان، وذلك في المرحلة الأولى من حدوث أمر طارئ في تايوان، كما ستنشر قوات. وأضافت أن القوات المسلحة اليابانية ستقدم دعما لوجستيا يشمل مثلا الذخيرة والوقود.
وذكرت وكالة الأنباء أن اليابان، الحاكم الاستعماري السابق لتايوان، والولايات المتحدة ستتوصلان على الأرجح إلى اتفاق على بدء صياغة خطة رسمية خلال اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع بالبلدين اوائل العام المقبل.
ولم يتسن الحصول إلى الآن على تعليق من المسؤولين بوزارة الدفاع اليابانية.