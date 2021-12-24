https://arabic.sputniknews.com/20211224/غانتس-آمل-أن-نتمكن-من-دفع-السعوديين-إلى-اتفاق-تطبيع-1054523784.html

غانتس: آمل أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق تطبيع

غانتس: آمل أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق تطبيع

أعرب بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أمنيته في التطبيع مع السعودية، قريبا. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

التطبيع مع إسرائيل

إسرائيل

السعودية

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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن غانتس الذي أجرى لقاء "أونلاين" مع المئات من أتباع وناشطي حزبه "أزرق أبيض"، والذي تحدث فيها عن قضايا وملفات كثيرة، أهمها التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.وصرح غانتس بأنه يأمل في دفع السعوديين إلى توقيع اتفاق تطبيع، بالتوازي مع تعزيز العلاقات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتقوية السلام مع كل من مصر والأردن، وكذلك الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، التي وقعت على "اتفاق إبراهام".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن أكبر إنجاز حققه على المستوى الشخصي، هو إزاحة بنيامين نتنياهو، من رئاسة الوزراء، وتولي نفتالي بينيت بدلا منه، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يكون هدفها هو المواطنين الإسرائيليين أنفسهم، وأن تستمر دون أي معوقات أو صعوبات.وشبَّه بيني غانتس نفسه برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يتسحاق رابين، الذي يرى أنه عمد على تدشين السلام وتقويته وتعزيزه فيما بعد، فضلا عن تعزيز أمن إسرائيل.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك

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العالم العربي, التطبيع مع إسرائيل, إسرائيل, السعودية