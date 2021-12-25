إسرائيل تطلب من شركة "فايزر" إمدادها بأقراص لعلاج كوفيد-19

وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ولم يصدر تأكيد حتى الآن من الشركة.ووفقا لبيانات من التجربة السريرية لفايزر، فإن باكسلوفيد فعال بنسبة 90 بالمئة تقريبا في منع دخول المستشفيات ووفاة المرضى المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.وأجازت السلطات الصحية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من إنتاج مختبرات شركة فايزر.تسمح الخطوة المهمة على صعيد مكافحة الوباء لملايين المصابين بالحصول على العلاج من خلال توفيرها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.تحمل الاقراص اسم باكسلوفيد، وهو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض، وفق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وتشير بيانات معملية حديثة إلى أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
قال مسؤول إسرائيلي اليوم السبت إن بلاده طلبت 100 ألف وحدة من أقراص باكسلوفيد المضادة لفيروس كورونا، والتي تنتجها شركة فايزر، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق من المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.
وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ولم يصدر تأكيد حتى الآن من الشركة.
ووفقا لبيانات من التجربة السريرية لفايزر، فإن باكسلوفيد فعال بنسبة 90 بالمئة تقريبا في منع دخول المستشفيات ووفاة المرضى المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.
تسمح الخطوة المهمة على صعيد مكافحة الوباء لملايين المصابين بالحصول على العلاج من خلال توفيرها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.
تحمل الاقراص اسم باكسلوفيد، وهو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض، وفق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وتشير بيانات معملية حديثة إلى أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.