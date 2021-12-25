تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-طالبان--تحظر-الموسيقى-والنساء-السافرات-في-المركبات-1054543725.html
إعلام: "طالبان" تحظر الموسيقى و"النساء السافرات" في المركبات
إعلام: "طالبان" تحظر الموسيقى و"النساء السافرات" في المركبات
أفادت وكالة أنباء كابول بأن "طالبان" حظرت تشغيل الموسيقى في السيارات، إلى جانب حظرها توصيل النساء غير المرتديات للحجاب. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T11:44+0000
2021-12-25T11:44+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050296683_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_41aea4f65bbe931f701a6d534ec58eba.jpg
وغردت على "تويتر"، اليوم السبت: "أكدت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأخبار كابول أنه قد تم تقديم توصية خطية للسائقين بعدم تشغيل الموسيقى وعدم وضع النساء غير المحجبات في السيارات".وقامت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في وقت سابق بحظر تسريحات الشعر الأنيقة، وحلق اللحى في إقليم هلمند جنوبي البلاد.وقالت طالبان في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن المسؤولين في وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الإقليم، لشقر جاه، بعدم تصفيف الشعر وحلق اللحى.وذكرت صحيفة "اطلاعات" الأفغانية في وقت سابق أن طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان واستبدلتها "بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".وأعلن المتحدث الرسمي باسم طالبان، سهيل شاهين، في وقت سابق، أن النساء المحجبات في أفغانستان ستتمكن من الدراسة والعمل، لافتا إلى أن التصريحات الأمريكية بوجوب السماح لغير المحجبات بالدراسة محاولة لتغيير ثقافة البلاد.وقال شاهين على هواء قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سيتم الالتزام بحقوق المرأة، لن يكون لديهم مشاكل مع الدراسة أو العمل".وأضاف: "لكننا [أفغانستان والولايات المتحدة] لا يجب أن نحاول تغيير ثقافة الآخر. تصريحاتكم بأن النساء غير المحجبات يجب أن يكون لديهم إمكانية الدراسة هي محاولة تغيير الثقافة".
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050296683_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_831e2320e3d0d040a315e436a7841e14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أفغانستان اليوم

إعلام: "طالبان" تحظر الموسيقى و"النساء السافرات" في المركبات

11:44 GMT 25.12.2021
© REUTERS / West Asia News Agencyعناصر حركة "طالبان" في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
تابعنا عبر
أفادت وكالة أنباء كابول بأن "طالبان" حظرت تشغيل الموسيقى في السيارات، إلى جانب حظرها توصيل النساء غير المرتديات للحجاب.
وغردت على "تويتر"، اليوم السبت: "أكدت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأخبار كابول أنه قد تم تقديم توصية خطية للسائقين بعدم تشغيل الموسيقى وعدم وضع النساء غير المحجبات في السيارات".
وقامت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في وقت سابق بحظر تسريحات الشعر الأنيقة، وحلق اللحى في إقليم هلمند جنوبي البلاد.
وقالت طالبان في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن المسؤولين في وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الإقليم، لشقر جاه، بعدم تصفيف الشعر وحلق اللحى.
وذكرت صحيفة "اطلاعات" الأفغانية في وقت سابق أن طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان واستبدلتها "بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم طالبان، سهيل شاهين، في وقت سابق، أن النساء المحجبات في أفغانستان ستتمكن من الدراسة والعمل، لافتا إلى أن التصريحات الأمريكية بوجوب السماح لغير المحجبات بالدراسة محاولة لتغيير ثقافة البلاد.
وقال شاهين على هواء قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سيتم الالتزام بحقوق المرأة، لن يكون لديهم مشاكل مع الدراسة أو العمل".
وأضاف: "لكننا [أفغانستان والولايات المتحدة] لا يجب أن نحاول تغيير ثقافة الآخر. تصريحاتكم بأن النساء غير المحجبات يجب أن يكون لديهم إمكانية الدراسة هي محاولة تغيير الثقافة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:56 GMTمسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"
12:54 GMTالبنك المركزي المغربي: نصف قطاع المقاولات الخاصة يعاني من هشاشة
12:37 GMTنجاة فتاة بأعجوبة بعدما رمت نفسها تحت عجلات ميترو... فيديو
12:37 GMTالصحة الخليجية: الجرعات الثلاث من لقاح كورونا في هذه الدولة العربية قادرة على الوقاية من "أوميكرون"
12:33 GMTالحكومة الروسية تسمح للمشجعين من جميع أنحاء العالم بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا دون تأشيرات
12:17 GMTالبطريرك الراعي يؤكد أهمية إجراء انتخابات تشريعية
12:13 GMTدراسة تكشف عن نسبة الحالات الخطيرة بسبب متحور"أوميكرون"
12:09 GMTارتفاع إصابات كورونا في مدينة شيان الصينية والشركات تقلص نشاطها
12:03 GMT"النفط العراقية": 7 مليارات دولار حصيلة إيراداتنا خلال الشهر الماضي
12:03 GMT5 أطباق للعيد من دول مختلفة... صور
11:56 GMTزعيم طالبان يوجه رسالة للشعب الأفغاني بعد صلاة استسقاء
11:47 GMTأمريكا تصدر بيانا بشأن هجوم أنصار الله "المروع" على السعودية
11:44 GMTإعلام: "طالبان" تحظر الموسيقى و"النساء السافرات" في المركبات
11:43 GMTطائرة تدهس طفلا أثناء إقلاعها في الكونغو
11:29 GMTغضب واسع في إسرائيل... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران
11:25 GMTرئيسي يؤكد أن إيران سترد بشكل "يغير المعادلات الاستراتيجية" على أي خطوة عدائية ضدها
11:23 GMTخبراء يحددون الطريقة المثالية لتربية أطفال "ذوي شخصية قوية"
11:17 GMTعلماء يطورون لقاحا مضادا لكورونا من التبغ
11:09 GMT"نجم برشلونة" يتزوج فتاة مغربية... فيديو
11:06 GMTالقوات المشتركة في النيجر ونيجيريا تعلن مقتل 6 من قواتها وتصفية 22 إرهابيا لـ"بوكو حرام"