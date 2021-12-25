إعلام: "طالبان" تحظر الموسيقى و"النساء السافرات" في المركبات

وغردت على "تويتر"، اليوم السبت: "أكدت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأخبار كابول أنه قد تم تقديم توصية خطية للسائقين بعدم تشغيل الموسيقى وعدم وضع النساء غير المحجبات في السيارات".وقامت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في وقت سابق بحظر تسريحات الشعر الأنيقة، وحلق اللحى في إقليم هلمند جنوبي البلاد.وقالت طالبان في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن المسؤولين في وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الإقليم، لشقر جاه، بعدم تصفيف الشعر وحلق اللحى.وذكرت صحيفة "اطلاعات" الأفغانية في وقت سابق أن طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان واستبدلتها "بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".وأعلن المتحدث الرسمي باسم طالبان، سهيل شاهين، في وقت سابق، أن النساء المحجبات في أفغانستان ستتمكن من الدراسة والعمل، لافتا إلى أن التصريحات الأمريكية بوجوب السماح لغير المحجبات بالدراسة محاولة لتغيير ثقافة البلاد.وقال شاهين على هواء قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سيتم الالتزام بحقوق المرأة، لن يكون لديهم مشاكل مع الدراسة أو العمل".وأضاف: "لكننا [أفغانستان والولايات المتحدة] لا يجب أن نحاول تغيير ثقافة الآخر. تصريحاتكم بأن النساء غير المحجبات يجب أن يكون لديهم إمكانية الدراسة هي محاولة تغيير الثقافة".
وقامت طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في وقت سابق بحظر تسريحات الشعر الأنيقة، وحلق اللحى في إقليم هلمند جنوبي البلاد.
وقالت طالبان في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن المسؤولين في وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الإقليم، لشقر جاه، بعدم تصفيف الشعر وحلق اللحى.
وذكرت صحيفة "اطلاعات" الأفغانية في وقت سابق أن طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان واستبدلتها "بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم طالبان، سهيل شاهين، في وقت سابق، أن النساء المحجبات في أفغانستان ستتمكن من الدراسة والعمل، لافتا إلى أن التصريحات الأمريكية بوجوب السماح لغير المحجبات بالدراسة محاولة لتغيير ثقافة البلاد.
وقال شاهين على هواء قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سيتم الالتزام بحقوق المرأة، لن يكون لديهم مشاكل مع الدراسة أو العمل".
وأضاف: "لكننا [أفغانستان والولايات المتحدة] لا يجب أن نحاول تغيير ثقافة الآخر. تصريحاتكم بأن النساء غير المحجبات يجب أن يكون لديهم إمكانية الدراسة هي محاولة تغيير الثقافة".