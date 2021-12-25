تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211225/احتراق-محرك-طائرة-ركاب-فيديو-1054540164.html
احتراق محرك طائرة ركاب... فيديو
احتراق محرك طائرة ركاب... فيديو
تأخرت رحلة شركة الطيران الروسية "يوتير" من تيومين إلى يريفان بسبب اشتعال المحرك، حسب بوابة "72.ru". 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T09:58+0000
2021-12-25T09:58+0000
2021-12-25T09:58+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104270/76/1042707660_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8e31421e18a21552968319182b6a1429.jpg
ونقل الموقع عن أحد أقارب أحد الركاب قوله، "كان من المفترض أن تكون الرحلة الساعة 07:20. انفجر المحرك أثناء الإقلاع. وألغيت الرحلة. وعاد نصف الركاب إلى منازلهم. ووعدنا برحلة جديدة في المساء".كما ظهر مقطع فيديو للحادث على شبكة الإنترنت.وأكد مطار روشينو المعلومات الخاصة بالحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104270/76/1042707660_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_2aa0f9bcf6cca81d9ee14ab459cd84c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
احتراق محرك طائرة ركاب... فيديو
تأخرت رحلة شركة الطيران الروسية "يوتير" من تيومين إلى يريفان بسبب اشتعال المحرك، حسب بوابة "72.ru".
ونقل الموقع عن أحد أقارب أحد الركاب قوله، "كان من المفترض أن تكون الرحلة الساعة 07:20. انفجر المحرك أثناء الإقلاع. وألغيت الرحلة. وعاد نصف الركاب إلى منازلهم. ووعدنا برحلة جديدة في المساء".
كما ظهر مقطع فيديو للحادث على شبكة الإنترنت.
وأكد مطار روشينو المعلومات الخاصة بالحادث.