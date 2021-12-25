افتتاح مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة "بيرقدار" في أوكرانيا

ووفقًا له، تعمل كييف على توسيع التعاون مع تركيا، التي اشترى الجيش الأوكراني منها سابقًا طائرات مسيرة هجومية. وأشار يرماك إلى أنه يوجد حاليًا مصنع على الأراضي الأوكرانية يمكنه تصنيع الطائرات المسيرة بشكل مستقل.قال يرماك في مقابلة مع "فوكس" (Focus): "بدأ كل شيء بتوريد بيرقدار، والآن بدأ إنتاجها في أوكرانيا".
قال رئيس المكتب الرئاسي في أوكرانيا، أندريه يرماك، إن كييف أطلقت إنتاجها الخاص للطائرات المسيرة "بيرقدار".
ووفقًا له، تعمل كييف على توسيع التعاون مع تركيا، التي اشترى الجيش الأوكراني منها سابقًا طائرات مسيرة هجومية. وأشار يرماك إلى أنه يوجد حاليًا مصنع على الأراضي الأوكرانية يمكنه تصنيع الطائرات المسيرة بشكل مستقل.
قال يرماك في مقابلة مع "فوكس" (Focus): "بدأ كل شيء بتوريد بيرقدار، والآن بدأ إنتاجها في أوكرانيا".