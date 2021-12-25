الخارجية الروسية: عدم توسع "الناتو" سيكون محور المفاوضات المرتقبة مع الحلف وواشنطن

موسكو- سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على إعلان الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية أنه لن يتم طرح موضوع عدم توسع حلف الناتو للمناقشة خلال المفاوضات مع روسيا: "إن عدم توسع حلف الناتو وعدم نشر الأسلحة التي تهدد أمننا قرب الحدود الروسية سيكونان القضيتين الرئيسيتين في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو".وأعلن حلف الناتو والولايات المتحدة في وقت سابق، أنه سيتم عقد مفاوضات أمنية مع روسيا، لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو، وكذلك شواغل واشنطن والغرب إزاء "الأنشطة الروسية" في المنطقة.وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإبعاد الأسلحة التي تهدد أمن روسيا عن حدودها ستكون القضية الرئيسية في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على إعلان الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية أنه لن يتم طرح موضوع عدم توسع حلف الناتو للمناقشة خلال المفاوضات مع روسيا: "إن عدم توسع حلف الناتو وعدم نشر الأسلحة التي تهدد أمننا قرب الحدود الروسية سيكونان القضيتين الرئيسيتين في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو".
وتابعت: "يجب أن يكون ذلك واضحا تماما بالنسبة لأولئك الذين لم يدركوا حتى الآن جوهر الموقف الروسي".
وأعلن حلف الناتو والولايات المتحدة في وقت سابق، أنه سيتم عقد مفاوضات أمنية مع روسيا، لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو، وكذلك شواغل واشنطن والغرب إزاء "الأنشطة الروسية" في المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.