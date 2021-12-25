تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/الخارجية-الروسية-عدم-توسع-الناتو-سيكون-محور-المفاوضات-المرتقبة-مع-الحلف-وواشنطن-1054559668.html
الخارجية الروسية: عدم توسع "الناتو" سيكون محور المفاوضات المرتقبة مع الحلف وواشنطن
الخارجية الروسية: عدم توسع "الناتو" سيكون محور المفاوضات المرتقبة مع الحلف وواشنطن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإبعاد الأسلحة التي تهدد أمن روسيا عن حدودها ستكون القضية الرئيسية في... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T20:20+0000
2021-12-25T20:20+0000
أخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048735568_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_21470970316a6b90387ce90cdf4a346a.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على إعلان الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية أنه لن يتم طرح موضوع عدم توسع حلف الناتو للمناقشة خلال المفاوضات مع روسيا: "إن عدم توسع حلف الناتو وعدم نشر الأسلحة التي تهدد أمننا قرب الحدود الروسية سيكونان القضيتين الرئيسيتين في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو".وأعلن حلف الناتو والولايات المتحدة في وقت سابق، أنه سيتم عقد مفاوضات أمنية مع روسيا، لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو، وكذلك شواغل واشنطن والغرب إزاء "الأنشطة الروسية" في المنطقة.وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048735568_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7bd7043040a5ad6190c9096a993c652f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا

الخارجية الروسية: عدم توسع "الناتو" سيكون محور المفاوضات المرتقبة مع الحلف وواشنطن

20:20 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإبعاد الأسلحة التي تهدد أمن روسيا عن حدودها ستكون القضية الرئيسية في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على إعلان الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية أنه لن يتم طرح موضوع عدم توسع حلف الناتو للمناقشة خلال المفاوضات مع روسيا: "إن عدم توسع حلف الناتو وعدم نشر الأسلحة التي تهدد أمننا قرب الحدود الروسية سيكونان القضيتين الرئيسيتين في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو".
وتابعت: "يجب أن يكون ذلك واضحا تماما بالنسبة لأولئك الذين لم يدركوا حتى الآن جوهر الموقف الروسي".
وأعلن حلف الناتو والولايات المتحدة في وقت سابق، أنه سيتم عقد مفاوضات أمنية مع روسيا، لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو، وكذلك شواغل واشنطن والغرب إزاء "الأنشطة الروسية" في المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:37 GMTمسؤول إيراني: اتفاقية مقايضة الغاز ستجعل من بلادنا قطبا للطاقة في المنطقة
20:32 GMTفرنسا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا.. 100 ألف إصابة
20:26 GMTالكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
20:24 GMTالموت يفجع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للمرة الثانية في 3 أشهر
20:20 GMTالخارجية الروسية: عدم توسع "الناتو" سيكون محور المفاوضات المرتقبة مع الحلف وواشنطن
20:20 GMTبوتين والسيسي يناقشان هاتفيا الوضع في ليبيا وتعميق العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة
19:54 GMTإسرائيل تطلب من شركة "فايزر" إمدادها بأقراص لعلاج كوفيد-19
19:51 GMTقطر تدين الهجوم على منطقة جازان السعودية
19:50 GMTبطريقته الخاصة... محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته... صورة
19:48 GMTلجنة برلمانية ليبية تستنكر "التدخل البريطاني" في شؤون البلاد الداخلية
19:47 GMTخبراء يحددون الوقت المثالي لتناول الطعام... "يساعد على إنقاص الوزن"
19:41 GMTإصابة 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال نابلس
19:09 GMTانفجار قنبلة خارج مطعم شرقي الكونغو الديمقراطية
19:02 GMTعدد مصابي أوميكرون في إسرائيل يتضاعف خلال 24 ساعة
18:59 GMTإعلام: توقف جامعة إيرانية عن العمل بعد هجوم سيبراني
18:34 GMTمناورات حربية وتهديدات متبادلة.. هل تشن إسرائيل هذه المرة حربا على إيران؟
18:29 GMTما هي قدرات القوات الجوية الماليزية بعد نفي الكويت بيعها مقاتلات "إف - 18"؟
18:24 GMTتجمع المهنيين السودانيين يدعو لمليونية 30 ديسمبر لـ "انتزاع سلطة الشعب"
18:21 GMTمواسم الحج إلى المغرب.. ماذا تعرف عن أضرحة "الصديق" لليهود المغاربة
18:08 GMTإندونيسيا تهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة وتبلغ نهائي كأس سوزوكي