الرئيس الإيراني يزور منزل مسيحي "استشهد" في الحرب مع العراق

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، زار رئيسي منزل "الشهيد وارطان آقاخانيان، وهنأ أسرته وجميع أتباع الديانة المسيحية بذكرى مولد السيد المسيح عليه السلام ورأس السنة الميلادية الجديدة".ووصف الرئيس الإيراني "المسيحية بأنها لا تختلف عن حقيقة دين الإسلام"، آملا أن "يمنح الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع المسيحيين لاتباع تعاليم السيد المسيح".يشار إلى أن "وارطان أقاخانيان"، هو مواطن إيراني "استشهد عام 1985 عن عمر يناهز 20 عامًا في جبهة القتال بجزيرة مجنون بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران إبان حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة من 1980 إلى 1988".
ووصف الرئيس الإيراني "المسيحية بأنها لا تختلف عن حقيقة دين الإسلام"، آملا أن "يمنح الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع المسيحيين لاتباع تعاليم السيد المسيح".
وأكد رئيسي أنه "لا اختلاف بين جميع المواطنين سواءً كانوا مسلمين أو مسيحيين أو زرادشتيين"، مؤكدا أن "أرض الوطن أكثر قيمة لأبنائه من أي شيء آخر، والجميع على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجله".
يشار إلى أن "وارطان أقاخانيان"، هو مواطن إيراني "استشهد عام 1985 عن عمر يناهز 20 عامًا في جبهة القتال بجزيرة مجنون بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران إبان حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة من 1980 إلى 1988".