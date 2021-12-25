العملاق الروسي فالويف يلعب دور بابا نويل أمام الأطفال السوريين... فيديو

وقال: "قبل زيارة المدرسة المحلية، سُمح لنا بزيارة الأطفال، وقد أتيحت لنا الفرصة لتقديم هدايا من سكان موسكو، نتمنى لأعضاء هيئة التدريس عيد ميلاد سعيد".انتهت الحفلة بأكل الحلويات وإطلاق فقاعات الصابون. في المستقبل، من المخطط جعل مثل هذه الاحتفالات منتظمة.وبحسب النائب، فإن انطباعاته عن سوريا إيجابية.
لعب نائب مجلس الدوما الروسي الملاكم الشهير، نيكولاي فالويف، دور بابا نويل أمام أطفال سوريين، ضمن الفعاليات الخيرية التي أقامها الوفد الروسي في البلاد بمناسبة عيد الميلاد.
وقال: "قبل زيارة المدرسة المحلية، سُمح لنا بزيارة الأطفال، وقد أتيحت لنا الفرصة لتقديم هدايا من سكان موسكو، نتمنى لأعضاء هيئة التدريس عيد ميلاد سعيد".
Самый сильный Дед Мороз продолжает радовать ребят. Николай Валуев выступил в очень необычном амплуа — легенда бокса стал сказочным волшебником для сирийских детей. Сразу два маленьких жителя Дамаска на руках — не груз для могучего депутата Госдумы:https://t.co/4OeXFKy0sCpic.twitter.com/ueuh0sXEpc