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https://arabic.sputniknews.com/20211225/الكويت-تحظر-استيراد-الأبقار-من-بريطانيا-1054560107.html
الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
حظرت الكويت استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة البريطانية، والطيور الحية من عدة دول. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T20:26+0000
2021-12-25T20:26+0000
2021-12-25T20:26+0000
أخبار الكويت
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وبحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، قررت الإدارة العامة للجمارك في الكويت فرض "حظر مؤقت"على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت.ولفتت الصحيفة إلى أن القرار تضمن كذلك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ من دول كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت
الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
حظرت الكويت استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة البريطانية، والطيور الحية من عدة دول.
وبحسب ما نقلته صحيفة "
القبس
" الكويتية، قررت الإدارة العامة للجمارك في الكويت فرض "حظر مؤقت"على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت.
ولفتت إلى أن القرار جاء بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بسبب ظهور مرض جنون البقر، في المملكة المتحدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار تضمن كذلك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ من دول كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.