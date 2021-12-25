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الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
حظرت الكويت استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة البريطانية، والطيور الحية من عدة دول. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T20:26+0000
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أخبار الكويت
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وبحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، قررت الإدارة العامة للجمارك في الكويت فرض "حظر مؤقت"على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت.ولفتت الصحيفة إلى أن القرار تضمن كذلك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ من دول كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.
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أخبار الكويت

الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا

20:26 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / Chandan Khannaأبقار
أبقار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / Chandan Khanna
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حظرت الكويت استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة البريطانية، والطيور الحية من عدة دول.
وبحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، قررت الإدارة العامة للجمارك في الكويت فرض "حظر مؤقت"على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت.
ولفتت إلى أن القرار جاء بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بسبب ظهور مرض جنون البقر، في المملكة المتحدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار تضمن كذلك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ من دول كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.
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