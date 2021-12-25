المبعوث الأممي إلى السودان يحث قوات الأمن لحماية المظاهرات ويدعو لعودة الإنترنت

وقال بيرتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إنه "من الضروري العودة والتوصل الكامل لخدمات الإنترنت في السودان بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة".كما حث المبعوث الأممي للسودان "جميع قوات الأمن والسلطات السودانية على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم".وأشار إلى أنه "حسب المواثيق الدولية لا يجب اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي"، موضحا أن "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان".
دعا المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، إلى السماح بعودة خدمات الإنترنت بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة هناك، كما حث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم.
وقال بيرتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إنه "من الضروري العودة والتوصل الكامل لخدمات الإنترنت في السودان بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة".
أحث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية مظاهرات المخطط لها اليوم. حرية التعبير حق من حقوق الإنسان. وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت. وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي.