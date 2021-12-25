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المبعوث الأممي إلى السودان يحث قوات الأمن لحماية المظاهرات ويدعو لعودة الإنترنت
المبعوث الأممي إلى السودان يحث قوات الأمن لحماية المظاهرات ويدعو لعودة الإنترنت
دعا المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، إلى السماح بعودة خدمات الإنترنت بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة هناك، كما حث السلطات السودانية وقوات الأمن على... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T10:29+0000
2021-12-25T10:29+0000
العالم العربي
السودان
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وقال بيرتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إنه "من الضروري العودة والتوصل الكامل لخدمات الإنترنت في السودان بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة".كما حث المبعوث الأممي للسودان "جميع قوات الأمن والسلطات السودانية على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم".وأشار إلى أنه "حسب المواثيق الدولية لا يجب اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي"، موضحا أن "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان".
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العالم العربي, السودان

المبعوث الأممي إلى السودان يحث قوات الأمن لحماية المظاهرات ويدعو لعودة الإنترنت

10:29 GMT 25.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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دعا المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، إلى السماح بعودة خدمات الإنترنت بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة هناك، كما حث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم.
وقال بيرتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إنه "من الضروري العودة والتوصل الكامل لخدمات الإنترنت في السودان بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة".

كما حث المبعوث الأممي للسودان "جميع قوات الأمن والسلطات السودانية على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم".

وأشار إلى أنه "حسب المواثيق الدولية لا يجب اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي"، موضحا أن "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان".
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